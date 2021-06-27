12 замков и дворцов королевы Елизаветы II. Где живут члены королевской британской семьи
В прессе то и дело мелькают сообщения о том, что члены королевской семьи Великобритании уехали в очередной замок. Где же на самом деле они живут и, возможно, даже хранят свои зубные щетки?
Букингемский дворец, с балкона которого вся королевская семья машет руками восторженной толпе, уже стал символом Великобритании — опережая красные телефонные будки, двухэтажные автобусы и Биг-Бен.
Однако многочисленные члены королевской семьи не живут в огромном дворце с видом на Мемориал королевы Виктории как в общежитии. Хотя они могли бы себе это позволить, ведь в Букингемском дворце 775 комнат и залов. Фокус разобрался, где проживают члены королевской семьи и легко ли попасть к ним в гости.
Букингемский дворец в Лондоне
Лондонская резиденция королевы Елизаветы II. В счастливые докоронавирусные времена его посещали 15 миллионов туристов в год. Здесь, как было сказано выше 775 помещений, однако королева занимает только 52 комнаты. Еще 188 отданы персоналу, и 92 – под офисы. А еще здесь 72 ванные комнаты.
Королевским Букингемский дворец стал только в 1762 году, когда его купил Георг III (в старом Сент-Джеймском дворце его величеству было тесновато). Изначально роскошная резиденция строилась для Джона Шеффилда, 1-го герцога Бекингемского и Норменби. Дворец огромен и заполнен сокровищами. Тут есть полотна Рембрандта и Рубенса, севрский фарфор и старинная мебель. А в прилегающей зеленой зоне (самом большом частном парке Лондона) живут лебеди и фламинго.
Несмотря на всю роскошь, предыдущим жильцам тут жилось не особенно комфортно. Даже королева Виктория жаловалась на запах плесени, а покойный принц Филипп только в ХХ веке наконец сумел организовать работу кухни так, чтобы блюда к столу попадали хотя бы теплыми.Важно
Виндзорский замок в Беркшире
Если королева покидает Лондон, то скорей всего ее можно найти в еще одной известной резиденции – Виндзорском замке, который находится в городе Виндзор, в графстве Беркшир. Здесь в 2018 году поженились Меган Маркл и принц Гарри. Здесь скончался и был похоронен принц Филипп. Здесь королева находилась в самоизоляции во время пандемии коронавируса. В замке более 1000 комнат.
Первым жильцом был легендарный Вильгельм I Завоеватель. Именно он воздвиг вокруг Лондона несколько оборонительных укреплений. Тогда Виндзор был скромной деревянной крепостью с каменными башнями. А официальной королевской резиденцией он стал, когда в нем поселился в 1110 году Генрих I.
С той поры Виндзор неоднократно перестраивался.
При том, что королевская семья любит проводить время в Виндзорском замке, он открыт для туристов.
А еще за девять веков существования в резиденции освоились привидения. Посетители и персонал замка сообщают о призраке Генриха VIII, который, стеная от боли в ноге, бродит по залам. А его дочь Елизавета, "королева-девственница", любит посещать библиотеку. Всего в Виндзорском замке проживает более 25 призраков.
Шотландский замок Балморал
Звучит, как начало баллады, правда? Когда королева покидает Лондон на лето, то гарантированно ее можно найти в зеленых шотландских холмах, в замке Балморал (ударение на о). Здесь Елизавета II чувствует себя как дома и часто гуляет со своими собаками по окрестностям. Будучи моложе, могла отправиться на охоту, ездила верхом или водила старый Land Rover по горным дорогам.
Этот замок для королевы Виктории приобрел принц Альберт. Построен в 1852 году и с той поры, как говорят историки, не слишком менялся, оставаясь частной резиденцией английских королей.
Хоть Балморал называют "замком", это обычный загородный дом. Королева Виктория называла его "маленьким, но уютным". И он, в отличие от официальных резиденций, является частной собственностью: Балморал был куплен лично принцем Альбертом, а не королевой. Доходы от имущества не поступают в парламент или в государственный кошелек, как в случае с собственностью, прямо принадлежащей монарху в соответствии с "Законом о гражданской регистрации 1760".
Дворец Холируд в Эдинбурге
По пути в Балморал королева обычно останавливается в дворце Холируд в Эдинбурге. Он был построен в 1128 году как монастырь, однако в 1670-х его перестроили и добавили этаж для королевской семьи.
Именно этот дворец был резиденцией Марии Стюарт и здесь сохранились комнаты с обстановкой того времени. В 1566 году во время ужина с придворными дамами на глазах беременной Марии Стюарт и ее супруга лорда Дарнли был убит Давид Риччо — близкий друг королевы, ее личный помощник, музыкант и певец. Умер Риччо, схватившись за подол Марии, и экскурсоводы утверждают, что на полу все еще можно разглядеть следы его крови.
Поместье Сандрингем: рождественская резиденция королевы
На Рождество королева и другие члены королевской семьи, как известно, направляются в поместье Сандрингем в Норфолке, которое Елизавета унаследовала от своего отца Георга VI.
Этот дворец был приобретен королевой Викторией по просьбе ее сына принца Уэльского. Здесь, к слову, жил будущий король Норвегии Хокон VII со своей британской женой — будущей королевой Мод.
Замок Хиллсборо в Северной Ирландии
Если королева решает посетить Северную Ирландию, то она останавливается в еще одной резиденции, замке Хиллсборо. Это двухэтажное здание в григорианском стиле было построено в 1797 году для маркизы Дауншир. В 1830-х и 40-х годах в замке провели капитальную реконструкцию.
В 1922 году замок Хиллсборо был приобретен британским правительством с целью использования его в качестве резиденции губернатора Северной Ирландии. Позже, когда пост губернатора был упразднен, Хиллсборо стал резиденцией госсекретаря королевы. Также в замке останавливаются члены королевской семьи во время поездок в Ольстер.
Кенсингтонский дворец: официальная резиденция герцогов Кембриджских
Официальная резиденция принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Но не весь дворец, а лишь его часть. Герцоги Кембриджские с детьми занимают 20 комнат на четырех этажах. Здесь они принимают гостей и тут расположен офис их официального представительства.
Дворец открыт для посещений, но свои личные покои герцогская чета никому не показывает. Только недавно признались, что комнаты их детей обставлены мебелью из IKEA.
Анмер Холл: гнездышко Уильяма и Кейт
Это небольшой дом в поместье Сандрингем. Здесь герцоги Кембриджские проводят лето и здесь они находились на самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Свежеотремонтированный загородный дом с 10 спальнями принц Уильям и Кейт получили в качестве свадебного подарка от королевы, когда они связали себя узами брака в 2011 году.
Резиденция защищена от нежелательных визитеров. Подъездная аллея, обсаженная четырехметровыми соснами, упирается в чугунные ворота. Всюду установлены видеокамеры, периметр патрулируют полицейские машины без опознавательных знаков, воздушное пространство закрыто для полетов.
Приезжая в Анмер, Кейт начинает вести хозяйство почти что самостоятельно. В доме есть бессменная няня Мария Боралло и домоправительница, но нет повара. Кейт любит готовить самостоятельно и лично ходит за покупками. Герцогиню Кембриджскую часто видят в популярном норфолкском магазине фермерских продуктов Back to the Garden в деревне Летерингсетт в часе езды от резиденции.
Коттедж Фрогмор: скромно, но со вкусом
Самая скромная из королевских резиденций, но, пожалуй, не менее известная, чем Букингемский дворец. Прославили его принц Гарри и Меган Маркл, когда переехали сюда после свадьбы. Он расположен у Виндзорского замка. Британцы были в курсе того, что ремонт в коттедже обошелся слишком дорого – почти в три миллиона долларов.
Но еще больше общественность возмутило, что Гарри и Меган вскоре после переезда заявили, что уезжают в США. Сейчас скромный с виду дом с 10 спальнями занимает принцесса Беатрис с мужем и ребенком. Принц Гарри во время своих визитов домой останавливается здесь только в качестве гостя.
Кларенс-хаус: для Чарльза и Камиллы
Резиденция принца Чарльза и его супруги Камиллы. Построенная между 1825 и 1827 годами, она расположена в центре Лондона. Здесь когда-то жила бабушка принца Чарльза, покойная королева-мать Елизавета.
Перед тем, как пара переехала в дом, в доме провели капитальный ремонт, добавили новые произведения искусства, освежили текстильные элементы и обновили цветовую гамму интерьеров.
Хайгроув-хаус — особняк с садом
Загородная резиденция принца Чарльза и его жены. Отличает этот дом от прочих роскошный сад, которым принц Чарльз занимается лично.
Дом построен в 1787-1789 годах и изначально принадлежал баронетам Кроули-Буви. Продали Хайгроув в 1860-х годах после трагедии: внучка одного из баронетов, Мария-Елизавета Пол, получила смертельные ожоги, когда ее платье загорелось от свечи на балу в честь помолвки старшего брата.
Дом сменил нескольких владельцев и пережил еще один пожар. В 1980 году герцогство Корнуольское купило его у Мориса Макмиллана, сына бывшего премьер-министра Гарольда Макмиллана. Герцог Корнуольский (он же — принц Уэльский) стал пожизненным арендатором Хайгроува. Именно здесь выросли принцы Гарри и Уильям.
Сент-Джеймсский дворец
Сент-Джеймсский дворец, или дворец Святого Иакова, был построен в 1532 году как лондонская резиденция Генриха VIII. Ранее здесь располагался лепрозорий Святого Иакова. Именно здесь кончалась старшая дочь Генриха – Мария Тюдор. Дворец долго не использовался, потому что был слишком запущенным и мрачным.
Королева Виктория переселила сюда своего старшего сына, так что дворец долго время считался личной резиденцией принца Уэльского. В наше время дворец занимали дочери принца Эндрю и Сары Фергюссон: принцессы Евгения и Беатрис. Евгения переехала, а ее сестра так и живет тут с супругом Эдоардо Мапелли-Моцци.
Королевская недвижимость
- Букингемский дворец в Лондоне
- Виндзорский замок в Беркшире
- Замок Балморал в Шотландии
- Дворец Холируд в Эдинбурге
- Поместье Сандрингем в Норфолке
- Замок Хиллсборо в Северной Ирландии
- Кенсингтонский дворец
- Анмер Холл
- Коттедж Фрогмор
- Кларенс-хаус
- Хайгроув-хаус
- Сент-Джеймсский дворец
Перечисленные выше замки, дворцы и особняки входят в список основных резиденций членов королевской семьи. На самом деле имений, конечно, гораздо больше. Но нужно помнить, что владения королевы делятся на две части: первая – это ее личная недвижимость, а ко второй причисляются недвижимость и земли, которые принадлежат управляющим компаниям, таким как The Crown Estate, The Royal Parks или The Duchy of Lancaster. Такая недвижимость не является частной собственностью конкретного короля или королевы, а переходит от одного царствующего монарха к другому.
Сегодня "Собственность Короны" — The Crown Estate представляет собой независимое коммерческое предприятие с крупнейшим в Британии портфелем недвижимости. Большая часть активов находится в Лондоне, однако "Собственность Короны" владеет также недвижимостью в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.
Основную часть портфеля составляет жилая и коммерческая недвижимость, включая офисы, магазины и торговые центры, а также большая часть зданий на Риджент-стрит в лондонском Вест-Энде. Но можно найти и нестандартные объекты — например, Большой Виндзорский парк и Королевский ипподром в Аскоте.