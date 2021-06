12 замков и дворцов королевы Елизаветы II. Где живут члены королевской британской семьи

В прессе то и дело мелькают сообщения о том, что члены королевской семьи Великобритании уехали в очередной замок. Где же на самом деле они живут и, возможно, даже хранят свои зубные щетки?

Букингемский дворец, с балкона которого вся королевская семья машет руками восторженной толпе, уже стал символом Великобритании — опережая красные телефонные будки, двухэтажные автобусы и Биг-Бен.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Однако многочисленные члены королевской семьи не живут в огромном дворце с видом на Мемориал королевы Виктории как в общежитии. Хотя они могли бы себе это позволить, ведь в Букингемском дворце 775 комнат и залов. Фокус разобрался, где проживают члены королевской семьи и легко ли попасть к ним в гости.

Букингемский дворец в Лондоне

Лондонская резиденция королевы Елизаветы II. В счастливые докоронавирусные времена его посещали 15 миллионов туристов в год. Здесь, как было сказано выше 775 помещений, однако королева занимает только 52 комнаты. Еще 188 отданы персоналу, и 92 – под офисы. А еще здесь 72 ванные комнаты.

[ + – ] Букингемский дворец: Лондонская резиденция королевы Елизаветы

Королевским Букингемский дворец стал только в 1762 году, когда его купил Георг III (в старом Сент-Джеймском дворце его величеству было тесновато). Изначально роскошная резиденция строилась для Джона Шеффилда, 1-го герцога Бекингемского и Норменби. Дворец огромен и заполнен сокровищами. Тут есть полотна Рембрандта и Рубенса, севрский фарфор и старинная мебель. А в прилегающей зеленой зоне (самом большом частном парке Лондона) живут лебеди и фламинго.

[ + – ] Королева принимает Бориса Джонсона в Букингемском дворце

Несмотря на всю роскошь, предыдущим жильцам тут жилось не особенно комфортно. Даже королева Виктория жаловалась на запах плесени, а покойный принц Филипп только в ХХ веке наконец сумел организовать работу кухни так, чтобы блюда к столу попадали хотя бы теплыми.

Важно

Рядышком с бабушкой. Кто есть кто в королевской семье Великобритании

Виндзорский замок в Беркшире

Если королева покидает Лондон, то скорей всего ее можно найти в еще одной известной резиденции – Виндзорском замке, который находится в городе Виндзор, в графстве Беркшир. Здесь в 2018 году поженились Меган Маркл и принц Гарри. Здесь скончался и был похоронен принц Филипп. Здесь королева находилась в самоизоляции во время пандемии коронавируса. В замке более 1000 комнат.

[ + – ] Виндзорский замок, загородная резиденция королевы Великобритании

[ + – ] Двор Виндзорского замка

Первым жильцом был легендарный Вильгельм I Завоеватель. Именно он воздвиг вокруг Лондона несколько оборонительных укреплений. Тогда Виндзор был скромной деревянной крепостью с каменными башнями. А официальной королевской резиденцией он стал, когда в нем поселился в 1110 году Генрих I.

С той поры Виндзор неоднократно перестраивался.

[ + – ] Один из залов Виндзорского замка

[ + – ] Официальная встреча в Виндзорском замке

При том, что королевская семья любит проводить время в Виндзорском замке, он открыт для туристов.

А еще за девять веков существования в резиденции освоились привидения. Посетители и персонал замка сообщают о призраке Генриха VIII, который, стеная от боли в ноге, бродит по залам. А его дочь Елизавета, "королева-девственница", любит посещать библиотеку. Всего в Виндзорском замке проживает более 25 призраков.

Шотландский замок Балморал

Звучит, как начало баллады, правда? Когда королева покидает Лондон на лето, то гарантированно ее можно найти в зеленых шотландских холмах, в замке Балморал (ударение на о). Здесь Елизавета II чувствует себя как дома и часто гуляет со своими собаками по окрестностям. Будучи моложе, могла отправиться на охоту, ездила верхом или водила старый Land Rover по горным дорогам.

[ + – ] Замок Балморал в Шотландии

Этот замок для королевы Виктории приобрел принц Альберт. Построен в 1852 году и с той поры, как говорят историки, не слишком менялся, оставаясь частной резиденцией английских королей.

[ + – ] Королева Елизавета с супругом в Балморале Фото: The Royal Family

Хоть Балморал называют "замком", это обычный загородный дом. Королева Виктория называла его "маленьким, но уютным". И он, в отличие от официальных резиденций, является частной собственностью: Балморал был куплен лично принцем Альбертом, а не королевой. Доходы от имущества не поступают в парламент или в государственный кошелек, как в случае с собственностью, прямо принадлежащей монарху в соответствии с "Законом о гражданской регистрации 1760".

Дворец Холируд в Эдинбурге

По пути в Балморал королева обычно останавливается в дворце Холируд в Эдинбурге. Он был построен в 1128 году как монастырь, однако в 1670-х его перестроили и добавили этаж для королевской семьи.

[ + – ] Дворец Холируд в Эдинбурге - резиденция Марии Стюарт

Именно этот дворец был резиденцией Марии Стюарт и здесь сохранились комнаты с обстановкой того времени. В 1566 году во время ужина с придворными дамами на глазах беременной Марии Стюарт и ее супруга лорда Дарнли был убит Давид Риччо — близкий друг королевы, ее личный помощник, музыкант и певец. Умер Риччо, схватившись за подол Марии, и экскурсоводы утверждают, что на полу все еще можно разглядеть следы его крови.

Поместье Сандрингем: рождественская резиденция королевы

На Рождество королева и другие члены королевской семьи, как известно, направляются в поместье Сандрингем в Норфолке, которое Елизавета унаследовала от своего отца Георга VI.

[ + – ] Поместье Сандрингем принимает членов королевской семьи на рождественские каникулы

[ + – ] Принц Уильям с детьми в Сандрингеме

Этот дворец был приобретен королевой Викторией по просьбе ее сына принца Уэльского. Здесь, к слову, жил будущий король Норвегии Хокон VII со своей британской женой — будущей королевой Мод.

Замок Хиллсборо в Северной Ирландии

Если королева решает посетить Северную Ирландию, то она останавливается в еще одной резиденции, замке Хиллсборо. Это двухэтажное здание в григорианском стиле было построено в 1797 году для маркизы Дауншир. В 1830-х и 40-х годах в замке провели капитальную реконструкцию.

[ + – ] Замок Хиллсборо в Северной Ирландии

[ + – ] Тронный зал в замке Хиллсборо

В 1922 году замок Хиллсборо был приобретен британским правительством с целью использования его в качестве резиденции губернатора Северной Ирландии. Позже, когда пост губернатора был упразднен, Хиллсборо стал резиденцией госсекретаря королевы. Также в замке останавливаются члены королевской семьи во время поездок в Ольстер.

Кенсингтонский дворец: официальная резиденция герцогов Кембриджских

Официальная резиденция принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Но не весь дворец, а лишь его часть. Герцоги Кембриджские с детьми занимают 20 комнат на четырех этажах. Здесь они принимают гостей и тут расположен офис их официального представительства.

[ + – ] Кенсингтонский дворец, официальная резиденция Уильяма и Кейт

Дворец открыт для посещений, но свои личные покои герцогская чета никому не показывает. Только недавно признались, что комнаты их детей обставлены мебелью из IKEA.

Анмер Холл: гнездышко Уильяма и Кейт

Это небольшой дом в поместье Сандрингем. Здесь герцоги Кембриджские проводят лето и здесь они находились на самоизоляции во время пандемии коронавируса.

[ + – ] Анмер Холл, где живут летом Кейт и Уильям

Свежеотремонтированный загородный дом с 10 спальнями принц Уильям и Кейт получили в качестве свадебного подарка от королевы, когда они связали себя узами брака в 2011 году.

[ + – ] Семья принца Уильяма в Анмер Холле

Резиденция защищена от нежелательных визитеров. Подъездная аллея, обсаженная четырехметровыми соснами, упирается в чугунные ворота. Всюду установлены видеокамеры, периметр патрулируют полицейские машины без опознавательных знаков, воздушное пространство закрыто для полетов.

Приезжая в Анмер, Кейт начинает вести хозяйство почти что самостоятельно. В доме есть бессменная няня Мария Боралло и домоправительница, но нет повара. Кейт любит готовить самостоятельно и лично ходит за покупками. Герцогиню Кембриджскую часто видят в популярном норфолкском магазине фермерских продуктов Back to the Garden в деревне Летерингсетт в часе езды от резиденции.

Коттедж Фрогмор: скромно, но со вкусом

Самая скромная из королевских резиденций, но, пожалуй, не менее известная, чем Букингемский дворец. Прославили его принц Гарри и Меган Маркл, когда переехали сюда после свадьбы. Он расположен у Виндзорского замка. Британцы были в курсе того, что ремонт в коттедже обошелся слишком дорого – почти в три миллиона долларов.

[ + – ] Коттедж Фрогмор принцу Гарри и Меган Маркл не подошел...

Но еще больше общественность возмутило, что Гарри и Меган вскоре после переезда заявили, что уезжают в США. Сейчас скромный с виду дом с 10 спальнями занимает принцесса Беатрис с мужем и ребенком. Принц Гарри во время своих визитов домой останавливается здесь только в качестве гостя.

Кларенс-хаус: для Чарльза и Камиллы

Резиденция принца Чарльза и его супруги Камиллы. Построенная между 1825 и 1827 годами, она расположена в центре Лондона. Здесь когда-то жила бабушка принца Чарльза, покойная королева-мать Елизавета.

[ + – ] Кларенс-хаус - еще одна фамильная резиденция

[ + – ] "Лошадиная галерея" в Кларенс-хаусе

Перед тем, как пара переехала в дом, в доме провели капитальный ремонт, добавили новые произведения искусства, освежили текстильные элементы и обновили цветовую гамму интерьеров.

Хайгроув-хаус — особняк с садом

Загородная резиденция принца Чарльза и его жены. Отличает этот дом от прочих роскошный сад, которым принц Чарльз занимается лично.

[ + – ] Герцогиня Корнуолльская в Хайгроув-хаусе

Дом построен в 1787-1789 годах и изначально принадлежал баронетам Кроули-Буви. Продали Хайгроув в 1860-х годах после трагедии: внучка одного из баронетов, Мария-Елизавета Пол, получила смертельные ожоги, когда ее платье загорелось от свечи на балу в честь помолвки старшего брата.

[ + – ] Принц Чарльз в саду Хайгроув-хауса. Какой роскошный люпин!

Дом сменил нескольких владельцев и пережил еще один пожар. В 1980 году герцогство Корнуольское купило его у Мориса Макмиллана, сына бывшего премьер-министра Гарольда Макмиллана. Герцог Корнуольский (он же — принц Уэльский) стал пожизненным арендатором Хайгроува. Именно здесь выросли принцы Гарри и Уильям.

Сент-Джеймсский дворец

Сент-Джеймсский дворец, или дворец Святого Иакова, был построен в 1532 году как лондонская резиденция Генриха VIII. Ранее здесь располагался лепрозорий Святого Иакова. Именно здесь кончалась старшая дочь Генриха – Мария Тюдор. Дворец долго не использовался, потому что был слишком запущенным и мрачным.

[ + – ] Сент-Джеймсский дворец, где умерла Мария Тюдор

Королева Виктория переселила сюда своего старшего сына, так что дворец долго время считался личной резиденцией принца Уэльского. В наше время дворец занимали дочери принца Эндрю и Сары Фергюссон: принцессы Евгения и Беатрис. Евгения переехала, а ее сестра так и живет тут с супругом Эдоардо Мапелли-Моцци.

Королевская недвижимость

Букингемский дворец в Лондоне Виндзорский замок в Беркшире Замок Балморал в Шотландии Дворец Холируд в Эдинбурге Поместье Сандрингем в Норфолке Замок Хиллсборо в Северной Ирландии Кенсингтонский дворец Анмер Холл Коттедж Фрогмор Кларенс-хаус Хайгроув-хаус Сент-Джеймсский дворец

Перечисленные выше замки, дворцы и особняки входят в список основных резиденций членов королевской семьи. На самом деле имений, конечно, гораздо больше. Но нужно помнить, что владения королевы делятся на две части: первая – это ее личная недвижимость, а ко вто­рой причисляются недви­жи­мость и земли, которые при­над­лежат управляющим компани­ям, таким как The Crown Estate, The Royal Parks или The Duchy of Lan­caster. Такая недвижимость не является частной собствен­ностью конк­ретного короля или королевы, а переходит от одного царст­вую­щего монарха к другому.

Сегодня "Собственность Короны" — The Crown Estate представляет собой независимое коммерческое предприятие с крупнейшим в Британии портфелем недвижимости. Большая часть активов находится в Лондоне, однако "Собственность Короны" владеет также недвижимостью в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Основную часть портфеля составляет жилая и коммерческая недвижимость, включая офисы, магазины и торговые центры, а также большая часть зданий на Риджент-стрит в лондонском Вест-Энде. Но можно найти и нестандартные объекты — например, Большой Виндзорский парк и Королевский ипподром в Аскоте.