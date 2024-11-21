Стало известно, почему Кейт Миддлтон пропустила прием в Букингемском дворце

На ежегодном мероприятии появились король Чарльз ІІІ и королева Камилла в тиаре королевы Елизаветы II. А принц Уильям был без своей жены.

Ежегодный прием дипломатического корпуса Букингемского дворца является одним из самых долгожданных королевских событий года. На мероприятии члены британской монаршей семьи обычно одеты в свои лучшие наряды, включая редкие тиары. Впрочем, в этом году Кейт Миддлтон пропустила празднование. Об этом пишет Hello Magazine.

Принц Уильям прибыл на событие сам. Для этого выхода он надел традиционный черный смокинг, белую рубашку и белый галстук-бабочку. Король Чарльз III также появился в традиционном черном смокинге, а королева Камилла предстала в темно-синем бархатном платье и тиаре с аквамарином и бриллиантами, которая ранее принадлежала королеве Елизавете II.

Отсутствие Кейт Миддлтон не является неожиданностью, учитывая, что принцесса Уэльская медленно возвращается к королевским обязанностям, поскольку она объявила об окончании курса химиотерапии в сентябре 2024 года после того, как в начале этого года ей диагностировали рак.

Королевская семья Великобритании

Хотя Кейт пропустила ежегодный прием, она нашла время и силы, чтобы посетить другое мероприятие. Инсайдеры сообщили, что жена принца Уильяма провела встречу в Виндзорском замке со школьниками.

Мама троих детей давно занимается вопросами раннего развития детей, основав Королевский центр раннего развития в 2021 году, чтобы продвигать исследования развития детей на ранних этапах их жизни.

Напомним, злоумышленники проникли на территорию дома Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

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