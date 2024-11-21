Стало відомо, чому Кейт Міддлтон пропустила прийом у Букінгемському палаці

На щорічному заході зʼявилися король Чарльз ІІІ та королева Камілла в тіарі королеви Єлизавети ІІ. А принц Вільям був без своєї дружини.

Щорічний прийом дипломатичного корпусу Букінгемського палацу є однією з найбільш довгоочікуваних королівських подій року. На заході члени британської монаршої сім'ї зазвичай одягнені у своє найкраще вбрання, включно з рідкісними тіарами. Втім, цього року Кейт Міддлтон пропустила святкування. Про це пише Hello Magazine.

Принц Вільям прибув на подію сам. Для цього виходу він одягнув традиційний чорний смокінг, білу сорочку та білу краватку-метелика. Король Чарльз III також зʼявився у традиційному чорному смокінгу, а королева Камілла постала в темно-синій оксамитовій сукні та тіарі з аквамарином і діамантами, яка раніше належала королеві Єлизаветі II.

Відсутність Кейт Міддлтон не є несподіванкою, враховуючи, що принцеса Уельська повільно повертається до королівських обов’язків, оскільки вона оголосила про закінчення курсу хіміотерапії у вересні 2024 після того, як на початку цього року їй діагностували рак.

Королівська сімʼя Великої Британії

Хоча Кейт пропустила щорічний прийом, вона знайшла час і сили, щоб відвідати інший захід. Інсайдери повідомили, що дружина принца Вільяма провела зустріч у Віндзорському замку зі школярами.

Мама трьох дітей давно займається питаннями раннього розвитку дітей, заснувавши Королівський центр раннього розвитку у 2021 році, щоб просувати дослідження розвитку дітей на ранніх етапах їхнього життя.

Нагадаємо, зловмисники проникли на територію будинку Кейт Міддлтон та принца Вільяма.

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