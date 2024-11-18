Грабіжники намагалися проникнути в будинок Кейт Міддлтон: деталі

Інцидент стався 13 жовтня 2024 року. Двоє зловмисників використали викрадену вантажівку, щоб пробити ворота безпеки.

Зловмисники проникли на територію маєтку Кейт Міддлтон та принца Вільяма. Про це пише The Sun.

Невідомі в масках перебралися через шестифутову огорожу Віндзорського замку, щоб отримати доступ до королівської резиденції, де спали принц і принцеса Уельські та їхні діти. Це сталося ще 13 жовтня 2024 року, проте про проникнення стало відомо лише наразі.

Під час інциденту двоє зловмисників використали викрадену вантажівку, щоб пробити ворота безпеки та отримати доступ до котеджу Аделаїда, куди Кейт та Вільям перебралися у 2022 році з Кенсінгтонського палацу.

Опинившись усередині, невідомі втекли на фермерському пікапі і квадроциклі. А зруйновані ворота є одними із найближчих до котеджу. Цим маршрутом часто користуються принц Вільям та його родина.

Як відомо, сигналізація спрацювала, але настання небезпеки зрозуміли лише після того, як захисний бар’єр біля воріт був зруйнований.

На момент інциденту король Чарльз ІІІ перебував у Шотландії, а королева Камілла — в Індії.

Котедж Аделаїда Фото: Соцсети

Поки жодного з порушників не затримано. Вони зникли з місця інциденту.

"Це був вечір неділі на шкільному тижні, тож молоді принци та принцеса, мабуть, сиділи в ліжку в котеджі Аделаїда, який був зовсім поруч, але все ще на території", — каже інсайдер.

Нагадаємо, помер улюблений собака королеви Камілли.

Також Фокус писав про рішення Кейт Міддлтон та принца Вільяма переїхати в котедж Аделаїда.