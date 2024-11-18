Кейт Міддлтон та принц Вільям прийняли рішення, яке "всіх здивувало", — ЗМІ

Принц та принцеса Уельські відомі як дуже практичні батьки. Вони ставлять принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї на перше місце.

Кейт Міддлтон і принц Вільям завжди ставлять на перше місце своїх трьох дітей і прийняли рішення щодо їхнього майбутнього. Про це пише OK Magazine.

Попри обов’язки, пов’язані з майбутніми ролями короля і королева, Кейт та Вільям є практичними батьками, які навіть самі завозять дітей у школу, замість того, щоб покладатися на персонал. Їхня особлива любов до своїх спадкоємців – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї – добре відома, але їхній переїзд до Віндзора "здивував усіх", за словами королівського експерта.

У 2022 році родина Уельських залишила свій лондонський будинок у Кенсінгтонському палаці заради скромнішого котеджу Аделаїда. Повідомляється, що цей крок був мотивований бажанням бути ближче до покійної королеви Єлизавети ІІ, яка пішла із життя у вересні того ж року.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty

Котедж Аделаїда пропонує більше усамітнення та простору для "нормального життя" дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Помешкання з чотирма спальнями не вміщує постійного персоналу, тому сім’я користується житлом лише для себе, а працівники приходять протягом дня, щоб допомогти.

"Я думаю, що вони здивували багатьох людей, коли переїхали туди", — сказав експерт Дункан Ларкомб.

"Є багато інших місць, куди вони могли переїхати, але котедж Аделаїда відповідає їхньому бажанню як батьків бути нормальною сім’єю, де немає прислуги і у них немає 30 кімнат. Вільям воліє тримати своїх дітей навколо нього, у сусідніх кімнатах, де він спить", — додав він.

Котедж Аделаїда Фото: Соцсети

Королівська експертка Кеті Ніколл додала: "Вони там дуже, дуже щасливі… Місця небагато, але котедж Аделаїда відповідає всім вимогам".

Помешкання спочатку було побудовано для королеви Аделаїди в 1831 році, і колись це було улюблене місце для чаювання королеви Вікторії.

Окрім цього, родина Уельських регулярно їздить у свою резиденцію в Норфолку, Анмер-Голл, під час шкільних канікул.

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