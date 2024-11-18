Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли решение, которое "всех удивило", — СМИ

Принц и принцесса Уэльские известны как очень практичные родители. Они ставят принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи на первое место.

Кейт Миддлтон и принц Уильям всегда ставят на первое место своих троих детей и приняли решение относительно их будущего. Об этом пишет OK Magazine.

Несмотря на обязанности, связанные с будущими ролями короля и королева, Кейт и Уильям являются практичными родителями, которые даже сами завозят детей в школу, вместо того, чтобы полагаться на персонал. Их особая любовь к своим наследникам — принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи — хорошо известна, но их переезд в Виндзор "удивил всех", по словам королевского эксперта.

В 2022 году семья Уэльских оставила свой лондонский дом в Кенсингтонском дворце ради более скромного коттеджа Аделаида. Сообщается, что этот шаг был мотивирован желанием быть ближе к покойной королеве Елизавете II, которая ушла из жизни в сентябре того же года.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty

Коттедж Аделаида предлагает больше уединения и пространства для "нормальной жизни" детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Помещение с четырьмя спальнями не вмещает постоянного персонала, поэтому семья пользуется жильем только для себя, а работники приходят в течение дня, чтобы помочь.

"Я думаю, что они удивили многих людей, когда переехали туда", — сказал эксперт Дункан Ларкомб.

"Есть много других мест, куда они могли переехать, но коттедж Аделаида соответствует их желанию как родителей быть нормальной семьей, где нет прислуги и у них нет 30 комнат. Уильям предпочитает держать своих детей вокруг него, в соседних комнатах, где он спит", — добавил Ларкомб.

Коттедж Аделаида Фото: Соцсети

Королевский эксперт Кэти Николл добавила: "Они там очень, очень счастливы… Места немного, но коттедж Аделаида отвечает всем требованиям".

Помещение изначально было построено для королевы Аделаиды в 1831 году, и когда-то это было любимое место для чаепития королевы Виктории.

Кроме этого, семья Уэльских регулярно ездит в свою резиденцию в Норфолке, Анмер-Холл, во время школьных каникул.

Напомним, принц Уильям тяжело воспринял новости о болезни Кейт Миддлтон.

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