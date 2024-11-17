Принц Уильям "был напуган" болезнью Кейт Миддлтон, — СМИ

Испытания последнего года напомнили Уильяму о ранней потере собственной матери, принцессы Дианы. Она погибла в 1997 году в ДТП.

Принц Уильям боится, что дети повторят его судьбу. Об этом пишет Fox News.

Стало известно об опасениях принца Уильяма относительно того, что его дети, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи останутся без матери, как он. Так считает британская телеведущая и фотограф Хелена Чард.

"Это был самый тяжелый год в жизни принца Уильяма, и его жена, и отец очень болели, и ему приходилось сохранять силы для своей семьи, но продолжать служить нации", — сказала она.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty Images

К тому же, эти испытания напомнили ему о травме потери матери в раннем возрасте. Принцесса Диана погибла в ДТП в Париже в 1997 году.

"Я уверена, что он был напуган тем, что снова может потерять родных... Принц Уильям всегда будет уважать свою мать", — отметила Чард.

В конце концов, "она была для него прекрасным примером для подражания, научила его любить людей и помогать им, а также использовать свою платформу, чтобы создавать изменения навсегда", — добавила ведущая.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: princeandprincessofwales/instagram

В начале 2024 года стало известно, что Кейт Миддлтон диагностировали рак. Принцесса Уэльская отошла от публичных обязанностей и лишь несколько раз за этот период появилась на публике. В начале осени она рассказала, что закончила курс химиотерапии, однако продолжает бороться с болезнью.

Напомним, Кейт Миддлтон вызывающе отреагировала на новый имидж принца Уильяма с бородой.

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