Принц Уильям "был напуган" болезнью Кейт Миддлтон, — СМИ
Испытания последнего года напомнили Уильяму о ранней потере собственной матери, принцессы Дианы. Она погибла в 1997 году в ДТП.
Принц Уильям боится, что дети повторят его судьбу. Об этом пишет Fox News.
Стало известно об опасениях принца Уильяма относительно того, что его дети, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи останутся без матери, как он. Так считает британская телеведущая и фотограф Хелена Чард.
"Это был самый тяжелый год в жизни принца Уильяма, и его жена, и отец очень болели, и ему приходилось сохранять силы для своей семьи, но продолжать служить нации", — сказала она.
К тому же, эти испытания напомнили ему о травме потери матери в раннем возрасте. Принцесса Диана погибла в ДТП в Париже в 1997 году.
"Я уверена, что он был напуган тем, что снова может потерять родных... Принц Уильям всегда будет уважать свою мать", — отметила Чард.
В конце концов, "она была для него прекрасным примером для подражания, научила его любить людей и помогать им, а также использовать свою платформу, чтобы создавать изменения навсегда", — добавила ведущая.
В начале 2024 года стало известно, что Кейт Миддлтон диагностировали рак. Принцесса Уэльская отошла от публичных обязанностей и лишь несколько раз за этот период появилась на публике. В начале осени она рассказала, что закончила курс химиотерапии, однако продолжает бороться с болезнью.
Напомним, Кейт Миддлтон вызывающе отреагировала на новый имидж принца Уильяма с бородой.
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