Кейт Миддлтон сделала дерзкий комментарий о бороде принца Уильяма

Спустя много лет, в 2024, принц Уэльский снова отрастил бороду. Дочь Шарлотта даже расплакалась из-за нового имиджа папы.

Кейт Миддлтон прокомментировала новый образ принца Уильяма с бородой. Об этом пишет The Sun.

В воскресенье памяти принцесса Уэльская посетила мероприятие чествования погибших солдат. И читательница по губам уверена, что она "поймала" Кэтрин, которая делала дерзкий комментарий о бороде своего мужа.

На балконе кенотафа Миддлтон разговаривала с Софи Уэссекской, герцогиней Эдинбургской, перед двухминутным молчанием.

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По словам профессиональной читательницы по губам Николы Хиклинг Софи спросила Кейт: "Тебе нравится борода?" А жена принца Уильяма ответила: "Я считаю это довольно возбуждающим".

"Теперь вам все лучше", — сказала герцогиня Эдинбургская, якобы имея в виду лечение рака королевской персоны, которое она недавно закончила.

Другая читательница по губам настаивает на том, что Кейт Миддлтон на самом деле сказала, что борода Уильяма "никогда не является округлой", а не возбуждающей.

Принц Уильям с бородой

Софи якобы отметила, что это "красивая борода" и "теперь она намного лучше".

Между тем принцесса Шарлотта была не очень довольна, когда ее отец отрастил щетину в начале этого года. Дочь Кейт Миддлтон даже расплакалась из-за этого.

На мероприятии в воскресенье принцесса Уэльская появилась в платье-пальто Catherine Walker, шляпке Juliette Botterill и с черным клатчем Mulberry.

Жена принца Уильяма надела серьги с жемчугом и бриллиантами, которые когда-то принадлежали королеве Елизавете II.

Напомним, Кейт Миддлтон нарушила традицию в День памяти.

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