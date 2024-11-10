Юная икона моды: топ стильных появлений принцессы Шарлотты (фото)

Шарлотта — единственная дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Кроме нее, супруги воспитывают сыновей Джорджа и Луи.

Ей всего девять лет, но принцесса Шарлотта уже заслужила репутацию одной из самых стильных королевских персон. Об этом пишет Daily Mail.

Второй ребенок и единственная дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон является третьей в очереди на трон и уже завоевала сердца королевских поклонников по всей стране. Шарлотта продемонстрировала ряд стильных образов за последние годы.

Видео из Норфолка

В сентябре 2024 года принц и принцесса Уэльские выпустили эмоциональное видео, в котором сообщили о том, что Кейт Миддлтон закончила курс химиотерапии.

К паре присоединились трое их детей в их любимом городе Норфолк, где семья часто останавливается в своем втором доме, Анмер-Холле.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: скріншот

Пока семья сидела на пляже на одеяле для пикника, Уильям поцеловал жену в щеку, когда она лежала с 11-летним принцем Джорджем и шестилетним принцем Луи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Но Шарлотта, которая появилась в видео в полосатой кофточке, была далеко не в восторге от проявления привязанности между ее родителями: она скривила лицо, что заметили фанаты монаршей семьи.

Концерт Тейлор Свифт

Когда американская поп-звезда приехала в Лондон во время своего тура Eras в начале лета 2024 года, принцесса Шарлотта, ее брат Джордж и отец принц Уильям имели возможность не только увидеть шоу, но и сделать селфи со Свифт.

На фото можно увидеть, как Шарлотта сияет от радости. Дочь принца Уильяма надела блестящий топ с полосой, а ее волосы были заплетены в косички.

Тейлор Свифт встретилась с принцем Уильямом и его детьми Фото: princeandprincessofwales/instagram

Уимблдон

Принцесса Шарлотта присоединилась к своей матери Кейт Миддлтон в Королевской ложе, чтобы наблюдать за Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем в турнире Большого шлема во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне летом 2024 года.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта на Уимблдоне Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Дочь будущего короля Великобритании появилась тогда в темно-белом платье в горошек от Guess с рукавами с воланами. Также Шарлотта примерила розовые очки.

Финал Евро-2024

На снимке принцесса Шарлотта и ее младший брат Луи изображены в одинаковых футболках сборной Англии, когда они внимательно наблюдали за футбольной игрой.

На нарядах были имена "Шарлотта" и "Луи" вместе с их возрастом, цифрами девять и шесть соответственно, выбитыми на спине.

Принцесса Шарлотта и принц Луи

Trooping the Colour 2024

Трое детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма посетили парад Trooping the Colour 15 июня, проехав по Лондону в конном экипаже от Букингемского дворца до парада Конной гвардии в рамках торжеств по случаю официального дня рождения дедушки Чарльза.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи ехали с мамой в карете, пока принц Уильям возглавлял процессию верхом на лошади. Карета, построенная в 1881 году и приобретенная для коронации короля Георга V в 1911 году, привозила на свадьбы многих королевских невест, в том числе принцессу Анну в 1973 году, принцессу Диану в 1981 году и Сару Фергюсон в 1986 году.

Шарлотта тогда дополняла маму в темно-синем платье. Маленькая принцесса продемонстрировала светлый бант на волосах и балетки.

Кейт Миддлтон с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Платиновый юбилей

Принцесса Шарлотта также занималась двумя своими братьями во время празднования Платинового юбилея покойной королевы Елизаветы II в 2022 году.

Королевская особа стояла на балконе Букингемского дворца вместе со своими родными. Шарлотта несколько раз указала Джорджу, как правильно себя вести на таком важном мероприятии.

Принцесса Шарлотта на Платиновом юбилее королевы Елизаветы II Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Шарлотта может потерять титул.

Также Фокус писал о работе мечты принцессы Шарлотты.