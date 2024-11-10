Юна ікона моди: топ стильних появ принцеси Шарлотти (фото)

Шарлотта — єдина донька Кейт Міддлтон та принца Вільяма. Окрім неї, подружжя виховує синів Джорджа та Луї.

Їй лише дев’ять років, але принцеса Шарлотта вже заслужила репутацію однієї з найстильніших королівських персон. Про це пише Daily Mail.

Друга дитина та єдина дочка принца Вільяма та Кейт Міддлтон є третьою в черзі на трон і вже завоювала серця королівських шанувальників по всій країні. Шарлотта продемонструвала низку стильних образів за останні роки.

Відео з Норфолку

У вересні 2024 року принц і принцеса Уельські випустили емоційне відео, у якому повідомили про те, що Кейт Міддлтон закінчила курс хіміотерапії.

До пари приєдналися троє їхніх дітей в їхньому улюбленому місті Норфолк, де сім'я часто зупиняється у своєму другому домі, Анмер-Голлі.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Скріншот

Поки сім'я сиділа на пляжі на ковдрі для пікніка, Вільям поцілував дружину у щоку, коли вона лежала з 11-річним принцом Джорджем і шестирічним принцом Луї.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми

Але Шарлотта, яка зʼявилася у відео у смугастій кофтині, була далеко не в захваті від прояву прихильності між її батьками: вона скривила обличчя, що помітили фанати монаршої родини.

Концерт Тейлор Свіфт

Коли американська поп-зірка приїхала до Лондона під час свого туру Eras на початку літа 2024, принцеса Шарлотта, її брат Джордж і батько принц Вільям мали можливість не тільки побачити шоу, але й зробити селфі зі Свіфт.

На фото можна побачити, як Шарлотта сяє від радості. Донька принца Вільяма одягла блискучий топ із смугою, а її волосся було заплетене в косички.

Тейлор Свіфт зістрілася з принцом Вільямом та його дітьми Фото: princeandprincessofwales/instagram

Вімблдон

Принцеса Шарлотта приєдналася до своєї матері Кейт Міддлтон у Королівській ложі, щоб спостерігати за Карлосом Алькарасом і Новаком Джоковічем у турнірі Великого шолома в Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні влітку 2024 року.

Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта на Вімблдоні Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Донька майбутнього короля Великої Британії зʼявилася тоді в темно-білій сукні в горошок від Guess з рукавами з воланами. Також Шарлотта приміряла рожеві окуляри.

Фінал Євро-2024

На знімку принцеса Шарлотта та її молодший брат Луї зображені в однакових футболках збірної Англії, коли вони уважно спостерігали за футбольною грою.

На вбраннях були імена "Шарлотта" та "Луї" разом з їхнім віком, цифрами дев’ять і шість відповідно, вибитими на спині.

Принцеса Шарлотта та принц Луї

Trooping the Color-2024

Троє дітей Кейт Міддлтон і принца Вільяма відвідали парад Trooping the Colour 15 червня, проїхавши Лондоном у кінному екіпажі від Букінгемського палацу до параду Кінної гвардії в рамках урочистостей з нагоди офіційного дня народження дідуся Чарльза.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї їхали з мамою в кареті, поки принц Вільям очолював процесію верхи на коні. Карета, побудована в 1881 році і придбана для коронації короля Георга V в 1911 році, привозила на весілля багатьох королівських наречених, у тому числі принцесу Анну в 1973 році, принцесу Діану в 1981 році і Сару Фергюсон у 1986 році.

Шарлотта тоді доповнювала маму в темно-синій сукні. Маленька принцеса продемонструвала світлий бант на волоссі та балетки.

Кейт Міддлтон з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Платиновий ювілей

Принцеса Шарлотта також опікувалася двома своїми братами під час святкування Платинового ювілею покійної королеви Єлизавети ІІ у 2022 році.

Королівська особа стояла на балконі Букінгемського палацу разом зі своїми рідними. Шарлотта кілька разів вказала Джорджу, як правильно себе поводити на такому важливому заході.

Принцеса Шарлотта на Платиновому ювілеї королеви Єлизавети ІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Шарлотта може втратити титул.

Також Фокус писав про роботу мрії принцеси Шарлотти.