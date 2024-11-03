Принцеса Шарлотта може втратити королівський титул: деталі

Одного дня принц Вільям стане королем Великої Британії. Після цього його і життя його дітей кардинально зміниться.

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Принцесі Шарлотті, можливо, доведеться піти на велику жертву заради свого батька, принца Вільяма, коли він візьме на себе призначену роль монарха. Про це пише Express.

Дев'ятирічна донька Вільяма та Кейт Міддлтон уже заслужила репутацію добре обізнаної з королівськими протоколами, і, можливо, їй доведеться відмовитися від титулу, який був визначальною частиною її особистості, коли батько стане королем Великої Британії.

Згідно з деякими королівськими звичаями, пов’язаними зі сходженням на престол, майбутнє Шарлотти має змінитися "кардинально".

Дівчинку доведеться нагородити почесним титулом, інакше, коли її батька коронують, вона буде відома як "Шарлотта нічого".

Коли первісток короля Чарльза ІІІ стане монархом, його старший син, принц Джордж, буде відомий як принц Уельський, а молодший, принц Луї, можливо, отримає герцогство.

Принц Вільям та принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Тим часом Шарлотта не може бути принцесою Уельською, оскільки вона втратила цей шанс, будучи меншою сестрою Джорджа. Крім того, "королівська леді може бути принцесою, лише якщо вона одружена з принцом або донькою принца". Наразі вона "не підходить до жодної категорії".

Принц Вільям та принцеса Шарлотта Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Втім, Шарлотта може стати наступною принцесою Анною, якій буде присвоєно титул "Королівська принцеса", але навіть це має певну умову. Шарлотта може отримати титул, якщо Вільям стане королем, але також якщо принцеси Анни більше не буде в живих, і саме так вона успадкує титул, адже він може належати одній людині.

Нагадаємо, якими статками володіє 9-річна принцеса Шарлотта.

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