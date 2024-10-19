Батьки не здивовані: ким мріє стати принцеса Шарлотта

Наразі дівчинка третя в черзі на британський престол. У травні 2024 їй виповнилося 9 років.

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Мрія принцеси Шарлотти щодо її майбутньої професії не повʼязана з монархією. Про це пише Express.

Турботлива натура доньки принца Вільяма та Кейт Міддлтон проявляється на публічних заходах, де вона часто бере на себе роль піклувальника про своїх братів — Джорджа та Луї. Саме ці якості відповідають її "роботі мрії".

Принцеса Шарлотта прагне бути медсестрою, на що її надихнули розмови з батьком про життєво важливу роботу, яку виконують співробітники Національної служби охорони здоровʼя.

Джерело сказало: "Вона, очевидно, лише маленька дитина, але тим не менш, Вілл і Кейт пишаються".

Інсайдер додав, що Кейт і Вільям не здивовані прагненнями Шарлотти.

"Вона така турботлива маленька дівчинка, яка також знає, чого хоче, тому вони не здивуються, якщо вона все-таки розгляне медсестринство як одну зі своїх головних справ, коли підросте", — зазначило джерело.

Принцеса Шарлотта Фото: Скриншот

Тим часом принц Джордж раніше мрія про роботу в поліції. Син Кейт Міддлтон та принца Вільяма одного року попросив один подарунок зі свого різдвяного списку – поліцейську машину.

Цікаво, що у дитинстві Вільям також мріяв стати поліцейським. Біограф принцеси Діани Ендрю Мортон розповів у своїй книзі: "Вільям і Гаррі знали про свою долю. Одного разу хлопці обговорювали своє майбутнє з Діаною. "Коли я виросту, я хочу стати поліцейським і піклуватися про тебе, мамо", сказав Вільям".

Принцеса Шарлотта та принц Джордж Фото: Getty Images

Нагадаємо, яку ще професію розглядав для себе принц Джордж.

Також Фокус писав про хобі принцеси Шарлотти, яке вона успадкувала від принцеси Діани.