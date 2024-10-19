Родители не удивлены: кем мечтает стать принцесса Шарлотта

Сейчас девочка третья в очереди на британский престол. В мае 2024 года ей исполнилось 9 лет.

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Мечта принцессы Шарлотты о ее будущей профессии не связана с монархией. Об этом пишет Express.

Заботливая натура дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон проявляется на публичных мероприятиях, где она часто берет на себя роль попечителя о своих братьях — Джордже и Луи. Именно эти качества соответствуют ее "работе мечты".

Принцесса Шарлотта стремится быть медсестрой, на что ее вдохновили разговоры с отцом о жизненно важной работе, которую выполняют сотрудники Национальной службы здравоохранения.

Источник сказал: "Она, очевидно, лишь маленький ребенок, но тем не менее, Уилл и Кейт гордятся".

Инсайдер добавил, что Кейт и Уильям не удивлены стремлениями Шарлотты.

"Она такая заботливая маленькая девочка, которая также знает, чего хочет, поэтому они не удивятся, если она все-таки рассмотрит медсестринство как одно из своих главных дел, когда подрастет", — отметил источник.

Принцесса Шарлотта Фото: Скріншот

Между тем принц Джордж раньше мечтал о работе в полиции. Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма однажды попросил один подарок из своего рождественского списка — полицейскую машину.

Интересно, что в детстве Уильям также мечтал стать полицейским. Биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон рассказал в своей книге: "Уильям и Гарри знали о своей судьбе. Однажды ребята обсуждали свое будущее с Дианой. "Когда я вырасту, я хочу стать полицейским и заботиться о тебе, мамочка", сказал Уильям".

Принцесса Шарлотта и принц Джордж Фото: Getty Images

Напомним, какую еще профессию рассматривал для себя принц Джордж.

Также Фокус писал о хобби принцессы Шарлотты, которое она унаследовала от принцессы Дианы.