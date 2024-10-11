Стало известно, кем хочет стать принц Джордж в будущем

Сейчас Джорджу 11 лет. Он — второй в очереди на британский престол.

Related video

Стало известно, кем мечтает стать принц Джордж. Об этом пишет Daily Mail.

Владелец заведения Wiveton Hall Cafe Десмонд МакКарти, которому однажды пришлось угощать сына Кейт Миддлтон, раскрыл его планы.

По словам МакКарти, в тот день в ресторан, расположенный в поместье XVII-го века в графстве Норфолк, пришла принцесса Уэльская со старшим сыном Джорджем и их знакомые.

"Они зашли сюда с друзьями, потому что Сандрингем недалеко", — рассказал бизнесмен.

Тогда Джордж был в восторге от дровяной печи, в которой готовится пицца.

"Вот чем я хочу заниматься, когда вырасту!" — сказал внук короля Великобритании Чарльза III.

Принц Джордж и принц Луи Фото: Getty Images

Тем временем Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли решение относительно своих двух младших детей. Первый в очереди на престол и его жена боятся, чтобы принцесса Шарлотта и принц Луи не повторили судьбу принца Гарри, чувствуя себя "запасными".

Поэтому принц Уильям и Кейт Миддлтон хотят, чтобы их двое младших наследников искали будущее подальше от Букингемского дворца. Чем именно будут заниматься дети будущего короля, точно неизвестно, однако связи и узнаваемость им точно помогут построить карьеру практически в любой отрасли.

Принц Луи и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Напомним, принц Джордж совершил свой первый полет.

Также Фокус писал о том, как Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушили правило в отношении принца Джорджа.