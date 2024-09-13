Королевская традиция: принц Джордж совершил свой первый полет (фото)

Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон следует традиции королевской семьи. Его отец, дядя и прадед в свое время прошли подготовку и стали опытными пилотами.

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Принц Джордж уже учится летать — он совершил свой первый полет в последний день летних школьных каникул, сообщает The Sun.

Будущий король Великобритании совершил полет на аэродроме Уайт-Уолтем близ Мейденхеда. В это время его родители, принц Уильям и принцесса Кейт Миддлтон наблюдали, как 11-летний сын взлетел со взлетно-посадочной полосы вместе с инструктором и благополучно приземлился чуть менее чем через час. Сообщается, что после завершения полета все трое членов королевской семьи отдохнули в клубном здании аэродрома.

Один из очевидцев сказал: "Джорджу всего 11 лет, но сейчас самое время начинать. У королевской семьи есть гордая традиция летать, и похоже, что Джордж — следующий в очереди. Его родители наблюдали за полетами Джорджа с безопасной земли, но он летал с инструктором и ему это нравилось".

Джордж постарается пойти по стопам многочисленных членов своей семьи, которые на протяжении всей истории пилотировали самолеты. Его отец Уильям — опытный пилот вертолета, летавший в поисково-спасательной службе Королевских ВВС и в воздушной санитарной службе Восточной Англии. За три года своей службы он принял участие в 156 поисково-спасательных операциях, в ходе которых было спасено 149 человек. Уильям уже перевозил свою семью на вертолетах, например, на Игры Содружества в 2022 году.

Прадед Джорджа, принц Филипп, также был опытным пилотом, он проходил подготовку на том же аэродроме Мейденхед. Кроме того, дядя принца Джорджа, принц Гарри в 2013 году после трех лет обучения получил квалификацию командира вертолета Apache.

По законам Великобритании пилоты могут начать учиться летать в любом возрасте. До 16 лет ученики должны находиться в сопровождении инструктора, после чего их можно отправлять в учебные полеты самостоятельно. Согласно рекомендациям Управления гражданской авиации, для получения лицензии частного пилота ученики должны налетать не менее 45 часов и сдать девять теоретических экзаменов. Пилоты могут иметь лицензию и перевозить пассажиров с 17 лет.

Ранее, 23 июля, Фокус писал о том, чем владеет 11-летний принц Джордж. Внук короля Чарльза ІІІ на сегодняшний день уже владеет огромным состоянием.