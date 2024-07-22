Принцу Джорджу — 11 лет: как королевская семья будет отмечать день рождения наследника (фото)

Традиционно принц Уильям и принцесса Кейт публикуют новую фотографию каждого из своих детей в день их рождения, и поклонники королевской семьи с нетерпением ждут новый снимок Джорджа.

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В понедельник, 22 июля, принцу Джорджу исполняется 11-й лет. Королевские эксперты сообщили, что старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон, скорее всего, устроят радостное празднование, пишет Fox News Digital.

По их данным, Джорджа ждет две вечеринки по случаю дня рождения, игра в футбол и торт, лично испеченным его матерью. Однако, на фоне борьбы его матери и деда короля Карла III с раком, день рождения принца будет более "скромным". Принц Уильям и принцесса Кейт Миддлтон обычно проводят школьные каникулы своих детей в Анмер-холле, своем доме в Норфолке, так что, возможно, именно там состоится праздник.

"Уильям и Кейт сделали все возможное, чтобы детство Джорджа было относительно нормальным — как и у всех их детей. Но этот год, очевидно, был тяжелым для Джорджа, Шарлотты и Луи, поскольку и их мать, и их дедушка вели очень публичные битвы с раком. Поэтому, скорее всего, они будут придерживаться обычного плана и устроят скромную вечеринку в Виндзоре, на которую посетят кузенов и нескольких школьных друзей", — рассказал автор "Короля" Кристофер Андерсен.

Принц Джордж, 2023 год Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

По традиции ожидается, что принцесса Уэльская сегодня опубликует новую фотографию принца Джорджа в честь его 11-го дня рождения. "Традиция публиковать фотографию, которую обычно делает Кэтрин в дни рождения своих детей, вероятно, продолжится, когда Джорджу исполнится 11 лет", — заявил королевский эксперт Ричард Фицуильямс. На момент написания материала свежее фото принца Джорджа королевской семьей пока не опубликовано.

Напомним, 27 апреля Фокус писал о том, что у Кейт Миддлтон на дни рождения ее детей есть милая традиция. Принцесса Уэльская может не спать допоздна, чтобы удивить детей угощением.