"Мне это нравится": у Кейт Миддлтон на дни рождения ее детей есть милая традиция (фото)

Принцесса Уэльская может не спать допоздна, чтобы удивить детей угощением. Неизвестно получил ли принц Луи праздничный торт на свой шестой день рождения, который королевская семья отмечала на этой неделе.

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Принцесса Кейт Миддлтон, как известно, создает торты на дни рождения своих детей. Она старается сделать не просто вкусную домашнюю выпечку, но и уделяет внимание красивому офрмлению, сообщает Рeople.

Принцесса Кейт и принц Уильям 23 апреля отпраздновали 6-й день рождения своего младшего сына, принца Луи. Правда не известно получил ли Луи праздничный торт, приготовленный мамой.

Еще до болезни принцесса поделилась с журналистами: "Мне нравится готовить торт. Это стало своего рода традицией: я не сплю до полуночи с нелепым количеством смеси для торта и глазурью, и я делаю слишком много, но мне это нравится".

Известно, что летом прошлого года принцесса Кейт обратилась за советом к финалистке Great British Baking Show Алисе Февронии по поводу глазури и рассказала о своем увлечении выпечкой праздничных тортов своих детей.

"Принцесса на самом деле спрашивала много советов по выпечке, например: "Как вам удалось сделать сливочный крем таким гладким? Она упомянула, что несколько раз очень поздно ложилась спать, пытаясь украсить детские праздничные торты", — вспомнила Феврония

По ее словам, Кейт Миддлтон также хотела знать, "как сделать бока торта прямыми и гладкими".

По случаю 75-летия Национальной службы здравоохранения принц и принцесса Уэльские приняли участие в мастер-классе по приготовлению десертов на мероприятии и помогли украсить кексы.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принца Луи ранее также показали свои таланты в кондитерском деле: они создавали кексы ко Дню матери. Угощение было украшено глазурью, посыпкой, кусочками конфет и сердечками из разноцветных трубочек.

Напомним, 23 апреля сообщалось, что младшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма исполнилось 6 лет. Принцесса Уэльская сделала снимок принца Луи в Виндзоре.