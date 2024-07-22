Принцу Джорджу — 11 років: як королівська сім'я святкуватиме день народження спадкоємця (фото)

Традиційно принц Вільям і принцеса Кейт публікують нове фото кожного зі своїх дітей у день їхнього народження, і шанувальники королівської сім'ї з нетерпінням чекають на новий знімок Джорджа.

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У понеділок, 22 липня, принцу Джорджу виповнюється 11-й рік. Королівські експерти повідомили, що старшому синові принца Вільяма і Кейт Міддлтон, найімовірніше, влаштують радісне святкування, пише Fox News Digital.

За їхніми даними, на Джорджа чекає дві вечірки з нагоди дня народження, гра у футбол і торт, особисто спечений його матір'ю. Однак, на тлі боротьби його матері і діда короля Карла III з раком, день народження принца буде більш "скромним". Принц Вільям і принцеса Кейт Міддлтон зазвичай проводять шкільні канікули своїх дітей в Анмер-Холі, своєму будинку в Норфолку, тож, можливо, саме там відбудеться свято.

"Вільям і Кейт зробили все можливе, щоб дитинство Джорджа було відносно нормальним — як і у всіх їхніх дітей. Але цей рік, очевидно, був важким для Джорджа, Шарлотти і Луї, оскільки і їхня мати, і їхній дідусь вели дуже публічні битви з раком. Тож, найімовірніше, вони дотримуватимуться звичайного плану і влаштують скромну вечірку у Віндзорі, на яку завітають до кузенів і кількох шкільних друзів", — розповів автор "Короля" Крістофер Андерсен.

Принц Джордж, 2023 рік Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

За традицією очікується, що принцеса Уельська сьогодні опублікує нову світлину принца Джорджа на честь його 11-го дня народження. "Традиція публікувати фото, яке зазвичай робить Кетрін у дні народження своїх дітей, ймовірно, продовжиться, коли Джорджу виповниться 11 років", — заявив королівський експерт Річард Фіцвільямс. На момент написання матеріалу свіже фото принца Джорджа королівська сім'я поки не опублікувала.

Нагадаємо, 27 квітня Фокус писав про те, що у Кейт Міддлтон на дні народження її дітей є мила традиція. Принцеса Уельська може не спати допізна, щоб здивувати дітей частуванням.