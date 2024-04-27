"Мені це подобається": у Кейт Міддлтон на дні народження її дітей є мила традиція (фото)

Принцеса Уельська може не спати допізна, щоб здивувати дітей частуванням. Невідомо, чи отримав принц Луї святковий торт на свій шостий день народження, який королівська сім'я відзначала цього тижня.

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Принцеса Кейт Міддлтон, як відомо, створює торти на дні народження своїх дітей. Вона намагається зробити не просто смачну домашню випічку, а й приділяє увагу красивому оформленню, повідомляє Рeople.

Принцеса Кейт і принц Вільям 23 квітня відсвяткували 6-й день народження свого молодшого сина, принца Луї. Щоправда, невідомо, чи отримав Луї святковий торт, приготований мамою.

Ще до хвороби принцеса поділилася із журналістами: "Мені подобається готувати торт. Це стало свого роду традицією: я не сплю до опівночі з безглуздою кількістю суміші для торта і глазур'ю, і я роблю занадто багато, але мені це подобається".

Відомо, що влітку минулого року принцеса Кейт звернулася за порадою до фіналістки Great British Baking Show Аліси Февронії з приводу глазурі і розповіла про своє захоплення випічкою святкових тортів своїх дітей.

"Принцеса насправді запитувала багато порад щодо випічки, наприклад: "Як вам вдалося зробити вершковий крем таким гладким? Вона згадала, що кілька разів дуже пізно лягала спати, намагаючись прикрасити дитячі святкові торти", — згадала Февронія.

За її словами, Кейт Міддлтон також хотіла знати, "як зробити боки торта прямими і гладкими".

З нагоди 75-річчя Національної служби охорони здоров'я принц і принцеса Вельські взяли участь у майстер-класі з приготування десертів на заході та допомогли прикрасити кекси.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта і принца Луї раніше також показали свої таланти в кондитерській справі: вони створювали кекси до Дня матері. Частування було прикрашене глазур'ю, посипкою, шматочками цукерок і сердечками з різнокольорових трубочок.

Нагадаємо, 23 квітня повідомлялося, що молодшому синові Кейт Міддлтон і принца Вільяма виповнилося 6 років. Принцеса Уельська зробила знімок принца Луї у Віндзорі.