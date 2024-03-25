Принц Джордж отримав чарівний подарунок від дідуся короля Чарльза ІІІ (фото)

Король Чарльз потішив свого онука принца Джорджа. Це місце колись любили в дитинстві його батько принц Вільям і дядько принц Гаррі.

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Принцу Джорджу дістався дорогоцінний подарунок від його діда, короля Великої Британії. Він зберігається на улюбленій території Чарльза ІІІ в Гайгроув-Гаусі. Будинок, який монарх купив 1980 року, був притулком для синів Чарльза Вільяма і Гаррі в молоді роки, а тепер він став притулком і для його онуків, повідомляє Ок.

1988 року Чарльз побудував чарівний будиночок на дереві для ігор Вільяма і Гаррі, який тепер перейшов до принца Джорджі після ремонту. Будинок на дереві розташований у зарослій папороттю частині саду, відомій як Стампері. Він покритий солом'яним дахом і має чарівні двері у формі листа падуба.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Пишна зелень садів, де розташований будиночок на дереві, стала ідеальним ігровим майданчиком для Гаррі та Вільяма. Коли принци підросли, з'явився ще один секретний простір, що забезпечує усамітнення, хоча, можливо, він був не таким безпечним, як будиночок на дереві їхнього батька. У своїх мемуарах "Спейр" Гаррі розповідає, що за кілька років після смерті його матері він і його брат втекли до величезного підвалу Хайгроува. Жартома назвавши його "Клуб H", Гаррі згадує, як простір без вікон став "ідеальним місцем зустрічей для підлітків".

"Пахло вогкістю, землею, каменем і мохом. Пахло зрізаними квітами, чистим брудом... і, можливо, відтінком пива", — пише Гаррі.

Король Чарльз із дітьми Фото: Getty Images

Однак це не єдиний подарунок, який король Чарльз підніс Джорджу. Нещодавно повідомлялося, що на перший день народження принца він також подарував йому "Пастушачу колибу" у вікторіанському стилі в Хайгроув-Хаусі. У розкішній хатині є все, від дров'яної печі до кушетки, і вважається, що вона досі є популярним місцем для ігор уельських дітей під час відвідування приміщення.

Обговорюючи ліс навколо маєтку під час одного з виступів, Чарльз сказав: "Це було досить порожнє поле, яке фермі більше не потрібне. Найчудовішим було те, що мені вдалося посадити його в той самий рік, коли народився мій онук, старший, Джордж, тому я вирішив назвати його Лісом принца Джорджа".

Нагадаємо, 27 лютого повідомлялося, що Кейт Міддлтон і принц Вільям готують принца Джорджа до королівських обов'язків. Батьки принца Джорджа спробують це зробити якомога більш ненав'язливо. Так вважає біограф королівської сім'ї.