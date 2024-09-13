Королівська традиція: принц Джордж здійснив свій перший політ (фото)

Старший син принца Вільяма і Кейт Міддлтон наслідує традиції королівської родини. Його батько, дядько і прадід свого часу пройшли підготовку і стали досвідченими пілотами.

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Принц Джордж уже вчиться літати — він здійснив свій перший політ в останній день літніх шкільних канікул, повідомляє The Sun.

Майбутній король Великої Британії здійснив політ на аеродромі Вайт-Волтем поблизу Мейденхеда. У цей час його батьки, принц Вільям і принцеса Кейт Міддлтон спостерігали, як 11-річний син злетів зі злітно-посадкової смуги разом з інструктором і благополучно приземлився трохи менше ніж за годину. Повідомляється, що після завершення польоту всі троє членів королівської сім'ї відпочили в клубній будівлі аеродрому.

Один з очевидців сказав: "Джорджу лише 11 років, але зараз саме час починати. У королівської сім'ї є горда традиція літати, і схоже, що Джордж — наступний у черзі. Його батьки спостерігали за польотами Джорджа з безпечної землі, але він літав з інструктором і йому це подобалося".

Джордж постарається піти по стопах численних членів своєї сім'ї, які протягом всієї історії пілотували літаки. Його батько Вільям — досвідчений пілот вертольота, який літав у пошуково-рятувальній службі Королівських ВПС і в повітряній санітарній службі Східної Англії. За три роки своєї служби він взяв участь у 156 пошуково-рятувальних операціях, під час яких було врятовано 149 осіб. Вільям уже перевозив свою сім'ю на вертольотах, наприклад, на Ігри Співдружності 2022 року.

Прадід Джорджа, принц Філіп, також був досвідченим пілотом, він проходив підготовку на тому ж аеродромі Мейденхед. Крім того, дядько принца Джорджа, принц Гаррі 2013 року після трьох років навчання отримав кваліфікацію командира вертольота Apache.

За законами Великої Британії пілоти можуть почати вчитися літати в будь-якому віці. До 16 років учні мають перебувати в супроводі інструктора, після чого їх можна відправляти в навчальні польоти самостійно. Згідно з рекомендаціями Управління цивільної авіації, для отримання ліцензії приватного пілота учні повинні налітати щонайменше 45 годин і скласти дев'ять теоретичних іспитів. Пілоти можуть мати ліцензію і перевозити пасажирів із 17 років.

Раніше, 23 липня, Фокус писав про те, чим володіє 11-річний принц Джордж. Онук короля Чарльза ІІІ на сьогодні вже володіє величезними статками.