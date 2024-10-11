Стало відомо, ким хоче стати принц Джордж у майбутньому

Наразі Джорджу 11 років. Він — другий у черзі на британський престол.

Related video

Стало відомо, ким мріє стати принц Джордж. Про це пише Daily Mail.

Власник закладу Wiveton Hall Cafe Десмонд МакКарті, якому якось довелося пригощати сина Кейт Міддлтон, розкрив його плани.

Зі слів МакКарті, того дня до ресторану, розташованого в маєтку XVII-го сторіччя у графстві Норфолк, прийшла принцеса Уельська із старшим сином Джорджем та їхні знайомі.

"Вони зайшли сюди з друзями, бо Сандрінгем недалеко", — розповів бізнесмен.

Тоді Джордж був у захваті від дров'яної печі, у якій готується піца.

"Ось чим я хочу займатися, коли виросту!" — сказав онук короля Великої Британії Чарльза ІІІ.

Принц Джордж та принц Луї Фото: Getty Images

Тим часом Кейт Міддлтон та принц Вільям прийняли рішення щодо своїх двох молодших дітей. Перший у черзі на престол та його дружина бояться, аби принцеса Шарлотта та принц Луї не повторили долю принца Гаррі, відчуваючи себе "запасними".

Тому принц Вільям і Кейт Міддлтон хочуть, щоб їхні двоє менших спадкоємців шукали майбутнє подалі від Букінгемського палацу. Чим саме будуть займатися діти майбутнього короля, точно невідомо, проте звʼязки та впізнаваність їм точно допоможуть побудувати карʼєру практично в будь-якій галузі.

Принц Луї та принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Джордж здійснив свій перший політ.

Також Фокус писав про те, як Кейт Міддлтон та принц Вільям порушили правило щодо принца Джорджа.