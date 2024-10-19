Багатша за Джорджа і Луї: якими статками володіє 9-річна принцеса Шарлотта (фото)

Принцеса Шарлотта посідає третє місце в лінії успадкування британського престолу після свого батька і старшого брата Джорджа. Усі діти принца Вільяма і принцеса Кейт Міддлтон мають завидні статки.

Related video

У сучасну епоху королівська сім'я залишається символом традицій і спадкоємності по всьому світу. Серед її наймолодших членів 10-річний принц Джордж, 9-річна принцеса Шарлотта і 6-річний принц Луї володіють величезними статками, повідомляє Express.

З юних років діти принца Вільяма і принцеса Кейт Міддлтон підкорили серця публіки. Троє молодих королівських осіб також мають значну владу через свої статки. Багато хто може очікувати, що принц Джордж буде найбагатшим, оскільки він найстарший, але насправді найбільші статки має принцеса Шарлотта.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Статки дев'ятирічної принцеси оцінюють у 5 млрд доларів США, статки її брата Джорджа — у 3,6 млрд доларів США, а п'ятирічного Луї оцінюють від 70 до 125 мільйонів доларів США. І все це, не враховуючи вартості герцогства Ланкастер, королівського маєтку, Букінгемського палацу, герцогства Корнуолл, Кенсингтонського палацу та королівського маєтку Шотландії, на які онуки короля Чарльза ІІІ претендуватимуть у майбутньому.

Крім того, величезний інтерес до дитячої моди, в якій не останню роль відіграє особливо Шарлотта, робить її постать більш популярною і значущою. Одяг, який носять королівські спадкоємці часто швидко розпродаються. Цей феномен підкреслює їхній вплив на споживчу поведінку і масову культуру, роблячи їх законодавцями моди з самого раннього віку.

Принц Вільм і Кейт Міддлтон зі своїми дітьми — принцесою Шарлоттою і принцом Джорджем Фото: Getty

У міру того, як принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї подорослішають і візьмуть на себе більше обов'язків, їхні ролі в королівській сім'ї і суспільстві, безсумнівно, будуть розширюватися, що ще більше зміцнить їхнє становище як могутніх королівських осіб сучасної епохи.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї Фото: Getty Images

Нагадаємо, 6 серпня Фокус писав про те, що принцеса Анна турбується за майбутнє принцеси Шарлотти. І Анна, і Шарлотта були другими в черзі на престол після старших братів.