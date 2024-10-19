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Стиль жизни

Богаче Джорджа и Луи: каким состоянием владеет 9-летняя принцесса Шарлотта (фото)

принцесса Шарлотта
Фото: Getty Images | Принцесса Шарлотта

Принцесса Шарлотта занимает третье место в линии наследования британского престола после своего отца и старшего брата Джорджа. Все дети принца Уильяма и принцесса Кейт Миддлтон обладают завидным состоянием.

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В современную эпоху королевская семья остается символом традиций и преемственности по всему миру. Среди ее самых молодых членов 10-летний принц Джордж, 9-летняя принцесса Шарлотта и 6-летний принц Луи обладают огромным состоянием, сообщает Express.

С юных лет дети принца Уильяма и принцесса Кейт Миддлтон покорили сердца публики. Трое молодых королевских особ также обладают значительной властью из-за своего состояния. Многие могут ожидать, что принц Джордж будет самым богатым, поскольку он самый старший, но на самом деле самым большим состоянием обладает принцесса Шарлотта.

принцесса Шарлотта, люди Fullscreen
Принцесса Шарлотта
Фото: Getty Images

Состояние девятилетней принцессы оценивается в 5 млрд долларов США, состояние ее брата Джорджа — в 3,6 млрд долларов США, а пятилетнего Луи оценивается от 70 до 125 миллионов долларов США. И все это, не считая стоимости герцогства Ланкастер, королевского поместья, Букингемского дворца, герцогства Корнуолл, Кенсингтонского дворца и королевского поместья Шотландии, на которые внуки короля Чарльза ІІІ будут претендовать в будущем.

Кроме того, огромный интерес к детской моде, в которой не последнюю роль играет особенно Шарлотта, делает ее фигуру более популярной и значимой. Одежда, которую носят королевские наследники часто быстро распродаются. Этот феномен подчеркивает их влияние на потребительское поведение и массовую культуру, делая их законодателями моды с самого раннего возраста.

Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта, принц Уильям, принц Джордж Fullscreen
Принц Уильм и Кейт Миддлтон со своими детьми — принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем
Фото: Getty

По мере того, как принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи повзрослеют и возьмут на себя больше обязанностей, их роли в королевской семье и обществе, несомненно, будут расширяться, что еще больше укрепит их положение как могущественных королевских особ современной эпохи.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи, карета Fullscreen
Принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи
Фото: Getty Images

Напомним, 6 августа Фокус писал о том, что принцесса Анна беспокоится за будущее принцессы Шарлотты. И Анна, и Шарлотта были вторыми в очереди на престол после старших братьев.