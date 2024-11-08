Принц Уильям довел дочь Шарлотту до слез: что произошло

Дочь Кейт Миддлтон резко отреагировала на новый имидж отца. После этого Уильяму пришлось отказаться от изменений.

Принц Уильям поделился реакцией своей дочери принцессы Шарлотты, когда он впервые решил отрастить бороду. Об этом пишет Hello Magazine.

Будущий король Великобритании впервые продемонстрировал новый имидж с волосами на лице в видеообращении, чтобы поздравить команду своей страны после Олимпиады в Париже 2024 года в августе.

Во время пребывания в Южной Африке принц Уэльский признался, что это был "самый тяжелый год" в его жизни. Сына короля Чарльза III также спрашивали о его бороде.

Смеясь, он раскрыл реакцию своей девятилетней дочери, сказав: "Что ж, Шарлотте это не понравилось в первый раз. Когда я впервые отрастил бороду, у нее навернулись слезы, поэтому мне пришлось ее сбрить. А потом я снова отрастил ее".

Принц Уильям и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Перед этим принца видели с бородой на Рождество 2008 года, но сообщалось, что его покойная бабушка, королева Елизавета II, попросила внука сбрить бороду, когда он был проходил военную службу.

До недавнего времени солдатам не разрешалось отращивать волосы на лице во время службы в британской армии.

Инструкции были смягчены недавно, и теперь борода и усы должны быть опрятными, должным образом ухоженными и регулярно проверяться.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Скрин видео

Напомним, принц Уильям дал принцессе Шарлотте обещание перед поездкой в ЮАР.

Также Фокус писал о следующем появлении Кейт Миддлтон на публике.