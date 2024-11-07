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Стиль жизни

Принц Уильям раскрыл обещание, которое дал дочери Шарлотте

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Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram | Принц Уильям с детьми

Сейчас наследник престола находится в Южной Африке. Его детей и жены рядом на этот раз нет.

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Принц Уильям раскрыл обещание, которое он дал своей дочери, принцессе Шарлотте, перед отъездом в свою последнюю поездку в Южную Африку, чтобы посетить Earthshot Awards. Об этом пишет Hello Magazine.

Будущего короля заметили с украшением в стиле браслетов дружбы, популяризированных во время тура Eras Tour поклонниками певицы Тейлор Свифт, напоминая одно из ее стихотворений: "Сделайте браслеты дружбы / Воспользуйтесь моментом и попробуйте его" / У вас нет причин бояться".

Уильям носил на правой руке бело-голубой браслет, изготовленный принцессой Шарлоттой вручную. На нем было написано "папа", и когда будущего суверена спросили о браслете, он объяснил значение этого аксессуара.

Принц Уильям

"Если хотите, это реликвия с концерта Тейлор Свифт, для которого моя дочь решила создать браслет. Она дала его мне, когда я уехал. Поэтому я пообещал, что буду носить его и стараться не потерять, пока буду здесь", — признался муж Кейт Миддлтон.

Принц Уильям — не единственный член его семьи, который недавно носил браслет дружбы — принцесса Шарлотта носила такой на Уимблдоне, а ее брат принц Джордж носил браслет на матче Евро-2024 Англия — Испания.

Принц Уильям с дочерью Шарлоттой Fullscreen
Принц Уильям с дочерью Шарлоттой
Фото: Getty Images

Девятилетняя принцесса Шарлотта осуществила свою мечту, когда встретилась с певицей лично во время тура Eras Tour, когда Тейлор Свифт выступала на стадионе в Лондоне в июне 2024 года.

Напомним, Кейт Миддлтон стала больше интересоваться религией на фоне борьбы с раком.

Также Фокус писал о признаках выздоровления Кейт Миддлтон.