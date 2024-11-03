Принц Уильям этого не понимает: как рак изменил Кейт Миддлтон, — СМИ

Принц Уильям не разделяет интересов своей жены. В начале 2024 года она объявила, что борется с раком.

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Кейт Миддлтон стала более религиозной на фоне борьбы с онкологией. Об этом пишет GB News.

Журналист Роберт Хардман рассказал, что Кейт и ее муж, принц Уильям, имеют разные взгляды на веру и религию.

Источник, который, как говорят, является другом монаршей четы, посещает церковь и поощряет интерес принцессы Уэльской к вере после того, как ей поставили диагноз рак в начале 2024 года.

Впрочем, принц Уильям не изменил своего отношения к вере.

"Никакой смены курса. Он современный молодой человек, и я думаю, что его смущают определенные аспекты обрядов и религии", — считает источник издания.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Сообщается, что будущий британский король обязался "соблюдать все свои конституционные обязательства перед англиканской церковью", когда взойдет на престол после своего отца Чарльза.

В новой главе, прилагаемой к его книге, Хардман писал, что принц Уильям "не станет вдруг регулярным поклонником и не начнет изображать энтузиазм в отношении чего-то, чего он лично не испытывает, какой бы мрачной ни была ситуация".

Журналист добавил, что принц Уэльский исторически "не разделял интереса своего отца к вере и спиритуализму, ни твердой преданности покойной королевы англиканскому сообществу".

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Тем временем принц Гарри описал короля Чарльза как "глубоко религиозного" в своих мемуарах "Запасной". Известно, что британский монарх с уважением относится к своей вере, как и его покойная мать, королева Елизавета.

Напомним, где Кейт Миддлтон и принц Уильям устраивают свидания.

Также Фокус писал о планах Кейт Миддлтон и принца Уильяма на рождественскую вечеринку.