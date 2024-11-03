Принц Вільям цього не розуміє: як рак змінив Кейт Міддлтон, — ЗМІ

Принц Вільям не поділяє інтересів своєї дружини. На початку 2024 року вона оголосила, що бореться з раком.

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Кейт Міддлтон стала більш релігійною на фоні боротьби з онкологією. Про це пише GB News.

Журналіст Роберт Гардман розповів, що Кейт та її чоловік, принц Вільям, мають різні погляди на віру та релігію.

Джерело, яке, як кажуть, є другом монаршого подружжя, відвідує церкву та заохочує інтерес принцеси Уельської до віри після того, як їй поставили діагноз рак на початку 2024 року.

Втім, принц Вільям не змінив свого ставлення до віри.

"Ніякої зміни курсу. Він сучасна молода людина, і я думаю, що його бентежать певні аспекти обрядів і релігії", — вважає джерело видання.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Повідомляється, що майбутній британський король зобов’язався "дотримуватися всіх своїх конституційних зобов’язань перед англіканською церквою", коли зійде на престол після свого батька Чарльза.

У новому розділі, доданому до його книги, Гардман писав, що принц Вільям "не стане раптом регулярним поклонником та не почне вдавати ентузіазм щодо чогось, чого він особисто не відчуває, якою б похмурою не була ситуація".

Журналіст додав, що принц Уельський історично "не поділяв інтересу свого батька до віри та спіритуалізму, ані твердої відданості покійної королеви англіканській спільноті".

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Тим часом принц Гаррі описав короля Чарльза як "глибоко релігійного" у своїх мемуарах "Запасний". Відомо, що британський монарх з повагою ставиться до своєї віри, як і його покійна мати, королева Єлизавета.

Нагадаємо, де Кейт Міддлтон та принц Вільям влаштовують побачення.

Також Фокус писав про плани Кейт Міддлтон та принца Вільяма на різдвяну вечірку.