У Кейт Міддлтон та принца Вільяма є особливе місце для побачень (фото)

На весілля пари королева Єлизавета ІІ подарувала їм маєток Анмер-Голл. Місцеві мешканці поважають приватність монарших персон.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон викорстовують один трюк, аби залишитися непоміченими на побаченнях. Про це пише Mirror.

Принцу і принцесі Уельським пощастило мати один притулок, який дає їм можливість проводити час разом як "звичайна" пара. Їхня таємна гавань — Анмер-Голл у Норфолку, весільний подарунок від покійної королеви Єлизавети ІІ.

Маєток став улюбленим домом принца Вільяма та його дружини, адже місцеві жителі мають повагу до приватності монарших персон. Королівська експертка Кеті Ніколл сказала, що пара насолоджується тут побаченнями без зайвої уваги публіки.

"Місцеві жителі неймовірно захищають їх, нечасто побачиш, як люди дістають свої телефони з камерою і знімають їх. Їм залишається просто продовжувати сімейне свято", — сказала Ніколл.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Вона додала: "Якщо ви говорите з кимось із Північного Норфолка, вони неймовірно пишаються тим, що Вільям і Кейт продовжують любовний роман з Норфолком, який сягає минулих поколінь. Кейт і Вільям, як правило, ходять в ті самі місця".

Норфолк — одне з небагатьох місць, де майбутній король та його обраниця можуть просто насолоджуватися звичайним повсякденним життям.

"Вільям і Кейт часто ходять на побачення, а ви про це не чуєте", — розповіла експертка.

Анмер-Голл Фото: The Royal Family

Кейт Міддлтон та принц Вільям вважають Норфолк своїм справжнім домом, і це тому, що всі ставляться до них вони цілком нормально тут і дозволяють їм продовжувати життя.

Нагадаємо, сестра Кейт Міддлтон потрапила в скандал.

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