У Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть особое место для свиданий (фото)

На свадьбу пары королева Елизавета II подарила им поместье Анмер-Холл. Местные жители уважают приватность монарших персон.

Related video

Принц Уильям и Кейт Миддлтон используют один трюк, чтобы остаться незамеченными на свиданиях. Об этом пишет Mirror.

Принцу и принцессе Уэльским повезло иметь одно убежище, которое дает им возможность проводить время вместе как "обычная" пара. Их тайная гавань — Анмер-Холл в Норфолке, свадебный подарок от покойной королевы Елизаветы II.

Поместье стало любимым домом принца Уильяма и его жены, ведь местные жители уважают приватность монарших персон. Королевский эксперт Кэти Николл сказала, что пара наслаждается здесь свиданиями без лишнего внимания публики.

"Местные жители невероятно защищают их, нечасто увидишь, как люди достают свои телефоны с камерой и снимают их. Им остается просто продолжать семейный праздник", — сказала Николл.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Она добавила: "Если вы говорите с кем-то из Северного Норфолка, они невероятно гордятся тем, что Уильям и Кейт продолжают любовный роман с Норфолком, который уходит в прошлые поколения. Кейт и Уильям, как правило, ходят в одни и те же места".

Норфолк — одно из немногих мест, где будущий король и его избранница могут просто наслаждаться обычной повседневной жизнью.

"Уильям и Кейт часто ходят на свидания, а вы об этом не слышите", — рассказала эксперт.

Анмер-Холл Фото: The Royal Family

Кейт Миддлтон и принц Уильям считают Норфолк своим настоящим домом, и это потому, что все относятся к ним они вполне нормально здесь и позволяют им продолжать жить.

Напомним, сестра Кейт Миддлтон попала в скандал.

Также Фокус писал о планах Кейт Миддлтон на Хэллоуин-2024.