Раскрыты планы больной Кейт Миддлтон на Хэллоуин

Жена принца Уильяма продолжает бороться с онкологией. Она закончила курс химиотерапии и посвящает всю себя семье.

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Кейт Миддлтон имеет захватывающие планы на Хэллоуин со своими тремя детьми. Об этом пишет People.

Согласно сообщениям, принц и принцесса Уэльские планируют проводить много времени со своими наследниками.

Джордж, Шарлотта и Луи сейчас находятся на двухнедельных каникулах в школе до 4 ноября, и их родители, принц Уильям и Кейт Миддлтон, замедляют свой королевский график и планируют проводить время с семьей, поскольку наступает "жуткий сезон".

Ранее Кэтрин Миддлтон показала себя поклонницей традиций Хэллоуина. В 2023, например, она, как сообщается, взяла своих троих детей на лакомство в их местности. А в 2019 году принцесса также была замечена за покупкой костюмов на Хэллоуин со своими детьми в местном продуктовом магазине. И она не единственная королевская особа, которая любит жуткий праздник — в прошлом году Меган Маркл и принц Гарри также, как сообщается, повели своих детей на лакомство.

Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty Images

Мама принцессы Кэрол Миддлтон говорила в 2022 году, что для нее Хэллоуин — это "изюминка осени".

"Я все еще помню веселье и страхи из своего детства; возможность наряжаться, украшать тыквы и заниматься лакомствами! В этом году я даже вырастила собственную тыкву, поэтому с нетерпением жду, чтобы украсить ее вместе со своими близкими", — говорила теща принца Уильяма.

Планы королевской семьи на Хэллоуин в этом году могут выглядеть несколько иначе, чем обычно, однако семья точно проведет время вместе. Кейт Миддлтон все еще восстанавливается после курса химиотерапии.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Напомним, кто спит в постели Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Также Фокус писал о состоянии принцессы Шарлотты.