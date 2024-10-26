Розкрито плани хворої Кейт Міддлтон на Геловін

Дружина принца Вільяма продовжує боротися з онкологією. Вона закінчила курс хіміотерапії та присвячує всю себе родині.

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Кейт Міддлтон має захопливі плани на Геловін зі своїми трьома дітьми. Про це пише People.

Згідно з повідомленнями, принц і принцеса Уельські планують проводити багато часу зі своїми спадкоємцями.

Джордж, Шарлотта та Луї наразі перебувають на двотижневих канікулах в школі до 4 листопада, і їхні батьки, принц Вільям і Кейт Міддлтон, сповільнюють свій королівський графік та планують проводити час із сім'єю, оскільки настає "моторошний сезон".

Раніше Кетрін Міддлтон показала себе прихильницею традицій Геловін. У 2023, наприклад, вона, як повідомляється, взяла своїх трьох дітей на ласощі в їхній місцевості. А у 2019 році принцеса також була помічена за купівлею костюмів на Геловін зі своїми дітьми в місцевому продуктовому магазині. І вона не єдина королівська особа, яка любить моторошне свято — минулого року Меган Маркл і принц Гаррі також, як повідомляється, повели своїх дітей на ласощі.

Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty Images

Мама принцеси Керол Міддлтон говорила у 2022 році, що для неї Геловін – це "родзинка осені".

"Я все ще пам’ятаю веселощі та страхи зі свого дитинства; можливість наряджатися, прикрашати гарбузи та займатися ласощами! Цього року я навіть виростила власний гарбуз, тож з нетерпінням чекаю, аби прикрасити його разом зі своїми близькими", — говорила теща принца Вільяма.

Плани королівської родини на Геловін цього року можуть виглядати дещо інакше, ніж зазвичай, проте родина точно проведе час разом. Кейт Міддлтон все ще відновлюється після курсу хіміотерапії.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

Нагадаємо, хто спить у ліжку Кейт Міддлтон та принца Вільяма.

Також Фокус писав про статки принцеси Шарлотти.