Не удвох: хто ще спить у ліжку Кейт Міддлтон та принца Вільяма

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Кейт Міддлтон та принц Вільям сплять у ліжку зі своєю улюбленою собакою Орлою. Про це пише Hello Magazine.

Принц Уельський розповів про це, коли відвідав Коледж Герцогства Стоук Клімсленд в Каллінгтоні, Корнуолл. Там майбутній король поспілкувався з Луїзою Гарланд, яка зустріла його зі своїм собакою Джексом, і Вільям сказав їй, що його собака Орла спить з ним і Кейт у їхньому ліжку.

"[Вільям] сказав, що його песик спить з ними вночі на ліжку, з ним і Кейт", — розповіла жінка.

"[Він] був абсолютно закоханий у мою маленьку собачку. Він запитав, якої він породи, і він ніколи не зустрічав жодної з цих порід – він кокерджек – тому він є трохи унікальною комбінацією", — поділилася Луїза Гарланд.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з Орлою Фото: Getty Images

Вона додала, що принц Вільям помітив, наскільки "м’які" вуха її собаки.

Наприкінці 2020 року брат Кейт Міддлтон Джеймс подарував родині спанієля зі свого виводку цуценят. Ім’я домашнього улюбленця залишалося таємницею до травня 2022 року, коли Орла з’явилася на офіційній фотографії з нагоди святкування сьомого дня народження принцеси Шарлотти.

Принцеса Шарлотта з Орлою Фото: dukeandduchessofcambridge

Чарівний кокер-спаніель нещодавно також зʼявився у відеозверненні Кейт Міддлтон у вересні. У ролику принцеса Уельська поділилася останніми новинами про своє одужання від раку та показала особливі моменти з нею та її родиною.

Орла була помічена з королівською парою на ковдрі для пікніка.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми

Ім'я Орла має особливе значення. У перекладі з гельської означає "золота принцеса".

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон не носить обручку принцеси Діани.

Раніше Фокус писав про домашніх улюбленців Кейт Міддлтон та принца Віяльма.