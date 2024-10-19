Кейт Міддлтон натякнула на зміну стосунків з Вільямом відмовою від обручки (фото)

Обручка принцеси Діани — культова прикраса, яку дружина принца Вільяма доволі часто показувала на публіці. Втім, останнім часом вона не носить реліквію.

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Відмова Кейт Міддлтон від обручки може означати зміни в її стосунках з принцом Вільямом. Про це пише Mirror.

Королівські прихильники були спантеличені, коли дружина майбутнього монарха вийшла у світ без своєї культової обручки. Експертка з ювелірних виробів припустила практичні та особисті мотиви вчинку Кейт Міддлтон.

Маму трьох дітей зазвичай бачать з каблучкою принцеси Діани на публічних заходах, за винятком спортивних заходів або візитів до лікарні. Втім, під час її першого офіційного виходу після закінчення хіміотерапії культової прикраси помітно не було.

Кейт Міддлтон здійснила несподіваний візит з чоловіком до Саутпорту, де вони зустрілися з постраждалими від смертельного інциденту влітку. Шанувальники помітили, що, хоча вона одягла "каблучку вічності", обручки принцеси Діани із сапфіром не було на її пальці.

Кейт Міддлтон з обручкою принцеси Діани Фото: Getty Images

Елла Сітрон-Томпкінс, експертка з ювелірних виробів, сказала: "Принцеса Уельська, можливо, вирішила носити прикраси вічності, щоб показати її стосунки з принцом Вільямом, які перевершують кілька важливих віх, як-от річниці чи народження, або як прояв любові та відданості… Це можна розглядати як тонкий натяк громадськості з боку Кейт і Вілла, що вони закохані більше, ніж будь-коли".

Кейт Міддлтон з каблучкою вічності Фото: Getty Images

Окрім цього, заміна прикраси може бути спричинена практичними мотивами. Ймовірно, каблучку чистили чи змінювали розмір. Або ж Кейт просто зручніше без неї.

"Обручка принцеси досить незвичайна і дуже дорогоцінна, тому, можливо, вона вважає за краще зберігати її вдома для більших виходів", — вважає експертка.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон підтримала Вільяма у сварці з Гаррі.

Також Фокус писав про улюблений десерт Кейт Міддлтон.