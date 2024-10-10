Кейт Міддлтон в елегантному осінньому образі приєдналася до Вільяма (фото)

Місяць тому мама трьох дітей повідомила про завершення курсу хіміотерапії. Восени вона анонсувала кілька публічних появ.

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Кейт Міддлтон в осінньому елегантному образі зʼявилася на публіці після новин про закінчення курсу хіміотерапії. Про це повідомила пресслужба принца та принцеси Уельських 10 жовтня 2024.

Подружжя відвідало громадський центр Саутпорта, щоб зустрітися з рятувальниками та сім’ями, які постраждали від трагічного нападу з ножем на танцювальному занятті в липні.

Кетрін поєднала довге коричневе пальто і темно-бордову сукню в горошок з підборами, а принц Вільям носив сірий костюм, темно-бордовий светр і коричневі туфлі, знову зʼявившись на публіці з бородою.

Кейт Міддлтон та принц Вільям

"Продовжуємо бути поруч з усіма в Саутпорті. Сьогоднішня зустріч з громадою стала потужним нагадуванням про важливість підтримки одне одного після немислимої трагедії. Ви залишитеся в наших думках і молитвах", — зазначили Кейт та Вільям.

Їхній вихід стався через місяць після того, як принцеса Уельська розповіла про "полегшення", яке вона відчула після закінчення хіміотерапії.

"Останні дев’ять місяців були неймовірно важкими для нас, як для сім’ї", — сказала вона, згадуючи трьох дітей її та Вільяма — 11-річного принца Джорджа, 9-річну принцесу Шарлотту та 6-річного принца Луї.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Майбутня королева Великої Британії розповіла про свій діагноз рак у березні 2024, через два місяці після операції на черевній порожнині.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон відреагувала на напад на дітей у липні 2024 року.

Також Фокус писав про рішення Кейт Міддлтон щодо принца Гаррі.