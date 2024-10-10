Кейт Миддлтон в элегантном осеннем образе присоединилась к Уильяму (фото)

Месяц назад мама троих детей сообщила о завершении курса химиотерапии. Осенью она анонсировала несколько публичных появлений.

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Кейт Миддлтон в осеннем элегантном образе появилась на публике после новостей об окончании курса химиотерапии. Об этом сообщила пресс-служба принца и принцессы Уэльских 10 октября 2024 года.

Супруги посетили общественный центр Саутпорта, чтобы встретиться со спасателями и семьями, пострадавшими от трагического нападения с ножом на танцевальном занятии в июле.

Кэтрин сочетала длинное коричневое пальто и темно-бордовое платье в горошек с каблуками, а принц Уильям носил серый костюм, темно-бордовый свитер и коричневые туфли, снова появившись на публике с бородой.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

"Продолжаем быть рядом со всеми в Саутпорте. Сегодняшняя встреча с общиной стала мощным напоминанием о важности поддержки друг друга после немыслимой трагедии. Вы останетесь в наших мыслях и молитвах", — отметили Кейт и Уильям.

Их выход произошел через месяц после того, как принцесса Уэльская рассказала об "облегчении", которое она почувствовала после окончания химиотерапии.

"Последние девять месяцев были невероятно трудными для нас, как для семьи", — сказала она, вспоминая трех детей ее и Уильяма — 11-летнего принца Джорджа, 9-летнюю принцессу Шарлотту и 6-летнего принца Луи.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Будущая королева Великобритании рассказала о своем диагнозе рак в марте 2024 года, через два месяца после операции на брюшной полости.

Напомним, Кейт Миддлтон отреагировала на нападение на детей в июле 2024 года.

Также Фокус писал о решении Кейт Миддлтон относительно принца Гарри.