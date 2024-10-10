"Развела руками": Кейт Миддлтон приняла решение относительно принца Гарри

Сейчас жена принца Уильяма сосредоточена на своем выздоровлении. Она продолжает борьбу с онкологией.

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Кейт Миддлтон приняла решение относительно принца Гарри и перестала играть "миротворца" между герцогом Сассекским и королевской семьей Великобритании. Об этом пишет Fox News.

Источники давно настаивали на том, что принцесса Уэльская хотела сыграть роль миротворца между принцами Уильямом и Гарри. Но после начала борьбы с раком Кэтрин, кажется, имеет другие приоритеты.

Кристофер Андерсен, автор "Короля", считает, что герцог и герцогиня Сассекские пока не в интересах Миддлтон. Зато жена принца Уильяма сосредоточена на сохранении будущего монархии.

"Идея о том, что у Кейт каким-то образом все еще есть время и энергия, чтобы продолжать играть в миротворца, — чушь", — сказал Андерсен.

"Она действительно пыталась в течение многих лет и наконец развела руками с отвращением. Она внесла свой вклад, но этого было недостаточно, чтобы построить мост между Уильямом и Чарльзом с одной стороны и Гарри с другой", — добавил он.

Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Между тем другой эскперт Фицвильямс считает, что Гарри изобразил Кейт холодной и неприветливой для [его жены] Меган Маркл в [своих мемуарах] "Запасной".

Фицвильямс добавил, что принцесса Уэльская сосредоточится на медленном возвращении к королевским обязанностям на своих условиях, уделяя приоритет своему здоровью.

"Недавно мы увидели обнадеживающие признаки выздоровления Кэтрин", — пояснил он.

Напомним, король Чарльз ІІІ планирует прекратить лечение рака.

Также Фокус писал о рейтинге самых популярных членов королевской семьи.