"Розвела руками": Кейт Міддлтон прийняла рішення щодо принца Гаррі

Наразі дружина принца Вільяма зосереджена на своєму одужанні. Вона продовжує боротьбу з онкологією.

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Кейт Міддлтон прийняла рішення щодо принца Гаррі та перестала грати "миротворця" між герцогом Сассекським та королівською родиною Великої Британії. Про це пише Fox News.

Джерела давно наполягали на тому, що принцеса Уельська хотіла зіграти роль миротворця між принцами Вільямом і Гаррі. Але після початку боротьби з раком Кетрін, здається, має інші пріоритети.

Крістофер Андерсен, автор "Короля", вважає, що герцог і герцогиня Сассекські наразі не в інтересах Міддлтон. Натомість дружина принца Вільяма зосереджена на збереженні майбутнього монархії.

"Ідея про те, що у Кейт якимось чином все ще є час і енергія, щоб продовжувати грати в миротворця, — нісенітниця", — сказав Андерсен.

"Вона справді намагалася протягом багатьох років і нарешті розвела руками з відразою. Вона зробила свій внесок, але цього було недостатньо, щоб побудувати міст між Вільямом і Чарльзом з одного боку та Гаррі з іншого", — додав він.

Меган Маркл, принц Гаррі, Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Тим часом інший ескперт Фіцвільямс вважає, що Гаррі зобразив Кейт холодною та непривітною для [його дружини] Меган Маркл у [своїх мемуарах] "Запасний".

Фіцвільямс додав, що принцеса Уельська зосередиться на повільному поверненні до королівських обов'язків на своїх умовах, приділяючи пріоритет своєму здоров'ю.

"Нещодавно ми побачили обнадійливі ознаки одужання Кетрін", — пояснив він.

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ планує припинити лікування раку.

Також Фокус писав про рейтинг найпопулярніших членів королівської родини.