Король Чарльз ІІІ призупинить лікування раку: у чому причина

Протягом 2024 року британський суверен поєднує роботу та лікування онкології. Його невістка Кейт Міддлтон, яка також оголосила про важку хворобу, набагато рідше виходить на публіку.

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Король Великої Британії Чарльз ІІІ планує призупинити лікування раку на певний час. Про це пише Daily Mail.

Британський монарх має на 11 днів призупинити лікування, яке передбачає щотижневий режим, під час свого королівського туру Австралією в жовтні 2024.

У 75-річного Чарльза ІІІ в лютому 2024 року діагностували рак, і з тих пір він щотижня отримує лікування. У Букінгемському палаці не уточнили, яку форму має терапія, і не розкрили тип раку суверена.

Тепер лікарі сказали, що король може взяти 11 днів перерви в лікуванні, коли він і королева Камілла вирушать до Австралії 18 жовтня в супроводі лікаря.

Під час туру на іншому материку монарх відвідає Сідней і Канберру, а потім вирушить до південно-тихоокеанської країни Самоа, де він візьме участь у зустрічі глав урядів Співдружності (CHOGM).

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Йому діагностували захворювання після лікування збільшення простати на початку року. На певний час Чарльз ІІІ відійшов від публічних обовʼязків, проте згодом повернувся, поєднуючи роботу та лікування.

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ відреагував на смерть акторки Меггі Сміт.

Також Фокус писав про те, чому королева Єлизавета ІІ провела останні дні в Балморалі.