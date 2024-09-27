Король Чарльз ІІІ з дружиною відреагували на смерть зірки "Гаррі Поттера" Меггі Сміт

Меггі Сміт померла на 90-му році життя. Виконавицю ролі професорки Мінерви Макґонеґел британський монарх назвав національним надбанням.

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Король Великої Британії Чарльз ІІІ і королева Камілла вшанували памʼять акторки Меггі Сміт. Заяву подружжя опублікувало у своїх соцмережах 27 вересня 2024 року.

За кілька годин до цього стало відомо про смерть видатної британської зірки екрану у віці 89 років.

"Ми з дружиною були глибоко засмучені, дізнавшись про смерть дами Меггі Сміт. Оскільки завіса опускається над національним надбанням, ми приєднуємося до всіх людей у ​​​​всьому світі, щоб згадати з найщирішим захопленням і прихильністю її численні чудові виступи та її тепло та дотепність, які випромінювали як на сцені, так і поза нею", — зазначив суверен.

Монарх підписав послання "Чарльз Р", використовуючи свій королівський підпис.

75-річний Чарльз ІІІ зробив заяву в той же день, коли сини Меггі Сміт, Тобі Стівенс і Кріс Ларкін, поділилися новиною про смерть своєї знаменитої матері.

Король Чарльз ІІІ висловився щодо смерті Меггі Сміт Фото: Скріншот

"Вона мирно померла в лікарні сьогодні рано вранці, у п'ятницю, 27 вересня", — повідомили брати.

Відома акторка та двічі лауреатка премії "Оскар" була добре відома завдяки виконанню ролі професорки Мінерви Макґонеґел у франшизі про Гаррі Поттера, а також Вайолет Кроулі в серіалі "Абатство Даунтон".

Нагадаємо, онкохворий король Чарльз ІІІ розповів про побічний ефект лікування раку.

Також Фокус писав про найвідоміші ролі Меггі Сміт.