Король Чарльз ІІІ с женой отреагировали на смерть звезды "Гарри Поттера" Мэгги Смит

Мэгги Смит умерла на 90-м году жизни. Исполнительницу роли профессора Минервы Макгонегел британский монарх назвал национальным достоянием.

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Король Великобритании Чарльз III и королева Камилла почтили память актрисы Мэгги Смит. Заявление супруги опубликовали в своих соцсетях 27 сентября 2024 года.

За несколько часов до этого стало известно о смерти выдающейся британской звезды экрана в возрасте 89 лет.

"Мы с женой были глубоко опечалены, узнав о смерти дамы Мэгги Смит. Поскольку занавес опускается над национальным достоянием, мы присоединяемся ко всем людям во всем мире, чтобы вспомнить с самым искренним восхищением и приверженностью ее многочисленные замечательные выступления и ее тепло и остроумие, которые излучали как на сцене, так и вне ее", — отметил суверен.

Монарх подписал послание "Чарльз Р", используя свою королевскую подпись.

75-летний Чарльз ІІІ сделал заявление в тот же день, когда сыновья Мэгги Смит, Тоби Стивенс и Крис Ларкин, поделились новостью о смерти своей знаменитой матери.

Король Чарльз III высказался по поводу смерти Мэгги Смит Фото: скріншот

"Она мирно умерла в больнице сегодня рано утром, в пятницу, 27 сентября", — сообщили братья.

Известная актриса и дважды лауреат премии "Оскар" была хорошо известна благодаря исполнению роли профессора Минервы Макгонегел во франшизе о Гарри Поттере, а также Вайолет Кроули в сериале "Аббатство Даунтон".

Напомним, онкобольной король Чарльз ІІІ рассказал о побочном эффекте лечения рака.

Также Фокус писал о самых известных ролях Мэгги Смит.