Король Чарльз ІІІ с женой отреагировали на смерть звезды "Гарри Поттера" Мэгги Смит
Мэгги Смит умерла на 90-м году жизни. Исполнительницу роли профессора Минервы Макгонегел британский монарх назвал национальным достоянием.
Король Великобритании Чарльз III и королева Камилла почтили память актрисы Мэгги Смит. Заявление супруги опубликовали в своих соцсетях 27 сентября 2024 года.
За несколько часов до этого стало известно о смерти выдающейся британской звезды экрана в возрасте 89 лет.
"Мы с женой были глубоко опечалены, узнав о смерти дамы Мэгги Смит. Поскольку занавес опускается над национальным достоянием, мы присоединяемся ко всем людям во всем мире, чтобы вспомнить с самым искренним восхищением и приверженностью ее многочисленные замечательные выступления и ее тепло и остроумие, которые излучали как на сцене, так и вне ее", — отметил суверен.
Монарх подписал послание "Чарльз Р", используя свою королевскую подпись.
75-летний Чарльз ІІІ сделал заявление в тот же день, когда сыновья Мэгги Смит, Тоби Стивенс и Крис Ларкин, поделились новостью о смерти своей знаменитой матери.
"Она мирно умерла в больнице сегодня рано утром, в пятницу, 27 сентября", — сообщили братья.
Известная актриса и дважды лауреат премии "Оскар" была хорошо известна благодаря исполнению роли профессора Минервы Макгонегел во франшизе о Гарри Поттере, а также Вайолет Кроули в сериале "Аббатство Даунтон".
Напомним, онкобольной король Чарльз ІІІ рассказал о побочном эффекте лечения рака.
Также Фокус писал о самых известных ролях Мэгги Смит.