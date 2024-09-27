Ушла эпоха: 8 лучших фильмов Мэгги Смит

Мэгги Смит воплощала на экране сильных, властных и умых женщин, часто – с трагической судьбой.

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Британская актриса Мэгги Смит скончалась 27 сентября на 90-м году жизни. За свою длинную карьеру она создала на экране немало культовых образов и собрала целую коллекцию престижных наград, включая два "Оскара", три "Золотых глобуса", семь премий "BAFTA", четыре премии "Эмми", пять наград премии Гильдии киноактеров США, премия "Тони" и почетная премия Лоуренса Оливье. Ее называют одной из величайших актрис индустрии кино. Фокус рассказывает о самых известных картинах с участием Мэгги Смит.

"Расцвет мисс Джин Броди" (1969)

Роль преподавательницы частной шотландской школы для девочек в Эдинбурге Джин Броди Мэгги сыграла в 35 лет. На экране она воплотила образ властной, надменной, ранимой и немного от мира сего учительницы, которая вместо материала рассказывает ученицам истории о своей несчастливой любви, идеализирует фашиста Муссолини и крутит романы с коллегами мужчинами. Актриса бесподобно сочетала в себе противоречивые ценности своей героини, и эту роль критики называют одной из лучших в ее карьере.

Картина принесла Смит ее первый "Оскар" за лучшую женскую роль.

Роль Джин Броди принесла Мэгги Смит первый "Оскар"

"Калифорнийский отель" (1978)

Роль британской актрисы Дианы Барри, которая приехала в Голливуд со своим мужем, скрытым геем Сидни (Майкл Кейн) после того, как получила номинацию на "Оскар", принесла Мэгги Смит вторую золотую статуэтку Американской киноакадемии.

В фильме, адаптированном Нилом Саймоном по его бродвейской пьесе, ее героиня, не получив заветную награду, пускается во все тяжкие.

"Я состарилась Сидни. У меня появились морщины на лице. Я выгляжу как новенькая радиальная шина со стальным поясом", – говорит Диана.

Мэгги Смит – единственная актриса, которая когда-либо получала "Оскар" за изображение персонажа, не получившего "Оскар".

За роль актрисы Дианы Барри Смит второй раз удостоилась наивысшей кинонаграды

"Частное торжество" (1984)

В британском комедийном фильме "Частное торжество", дествия котороо разворачиваются в 1947 году в послевоенной Англии харизматичная Смит играет Джойс, требовательную жену застенчивого, уходящего на пенсию Гилберта Чиверса (Майкл Пэйлин). По сюжету, некоторые местные бизнесмены хотят устроить вечеринку в честь королевской свадьбы принцессы Елизаветы и принца Филиппа и незаконно решают зарезать свинью для этого случая. Однако свинью крадет Гилберт, которого на преступление подтолкнула его дена. Местный инспектор по продуктам питания полон решимости прекратить действия, направленные на обход нормирования продуктов питания. Фильм получил три кинопремии BAFTA, в том числе за лучшую женскую роль. Награда, как вы уже поняли, досталась Мэгги Смитт.

В картине "Частное торжество" Мэгги Смит предстала в роли Джойс Чиверс

"Последний сентябрь" (1999)

До "Аббатства Даунтон" и "Госфорд-парка" у Мэгги Смит была роль в адаптации Джоном Бэнвиллом романа Элизабет Боуэн, действие которого происходит в Ирландии 1920-х годов. Англо-ирландские землевладельцы сэр Ричард и леди Майра Нейлор (Мэгги Смитт) живут в загородном поместье со своей пылкой племянницей Лоис и племянником Лоренсом во время заката британского правления в Южной Ирландии. К ним присоединяются Монморенси, которые скрывают тот факт, что они в настоящее время бездомные. За Лоис ухаживает британский офицер, размещенный в Ирландии во время Ирландской войны за независимость. Прибытие Марды Нортон вызывает переполох среди всех в доме, как и сбежавший командир ирландских добровольцев, который находится в бегах от местных британских солдат и полиции.

Мэгги Смит в фильме "Последний сентябрь" Фото: Скрин видео

"Госфорд-парк" (2001)

Британский детективный фильм "Госфорд-парк" режиссера Роберта Олтмена погружает зрителя в Лондон начала 1930-ых. Сюжет разворачивается между двумя группами людей — богатыми аристократами и прислугой. В роскошное имение под названием "Госфорд Парк" съезжаются многочисленные гости: знаменитости, друзья и родственники хозяина, сэра Уильяма МакКордала. Они планируют отлично провести время в прекрасном доме, но их планам не суждено было сбыться. Через несколько часов после начала праздника хозяина обнаруживают мертвым. Теперь присутствующим предстоит найти убийцу.

Мэгги Смитт воплотила образ грозной графини Трентам, гостьи большого дома. Персонаж выдает оскорбительные ругательства и ошеломляющие патрицианские шутки.

Позже автор сценария Джулиан Феллоуз, основываясь на идее этого фильма, создал сериал "Аббатство Даунтон" и пригласил Смит сыграть похожую роль и на маленьком экране. Там она предстала перед зрителями в образе вдовствующей графини Грэнтэм.

В "Госфорд-парке" Смит появилась в образе грозной и язвительной графии Трентам

"Гарри Поттер и философский камень" (2001)

Роль строгой и властной преподавательницы Минервы Макгонагалл, заместителя директора Хогвартса и декана факультета Гриффиндор показала, что и после 70-ти Мэгги Смитт была в прекрасной форме. Во франшизе она снималась с 2001 по 2011 год, но именно первый фильм наиболее ярко раскрыл ее героиню.

Смит и Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида, были приглашены для фильма литературной создательницей Поттера Джоан К. Роулинг. Мэгги появилась в семи из восьми фильмов.

Минерва Макгоагалл – один из самых ярких образов Мэгги Смит

"Аббатство Даунтон" (2010-2015)

В британском историческом драматическом телесериале, созданный Джулианом Феллоузом, Мэгги Смитт сыграла роль Вайолет Кроули, вдовствующей графини Грэнтэм. Ее героиня, несмотря на благообразную внешность, способна заткнуть за пояс любого. Она язвительна, прямолинейна, обладает хорошим чувством юмора и всегда хочет быть первой. Цитаты ее героини стали крылатыми. Чего только стоит выражение "Моя дорогая, любовь – гораздо более опасный мотив, чем ненависть" или "На вашем моральном возвышении никогда холодно не бывает?"

Сериал осветил несколько важных исторических событий, к примеру, крушение "Титаника", Первую мировую войну, всеобщие выборы в Великобритании 1923 года.

Лучшие цитаты Вайолет Кроули из сериала "Аббатство Даунтон"

"Леди в фургоне" (2015)

Роль мисс Шеперд, пожилой бездомной женщины, которая убедила драматурга Алана Беннетта позволить ей жить в фургоне, припаркованном у его дома в Лондоне, принесла Мэгги Смит номинацию на премию "Золотой глобус".

Она блестяще раскрыла на экране историю жизни некогда известной пианистки, которая на старости лет стала очень эксцентричной.

Беннет написал сюжет, основываясь на своем личном опыте. Бездомная Мэри Шеперд действительо решила припарковать свой фургон на подъездной дорожке Беннета и прожила в нем 15 лет.

Мэгги Смит покорила зрителей ролью бездомной мисс Шеперд

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