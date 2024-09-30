Король Чарльз ІІІ розповів, чому його мати провела свої останні дні в Балморалі (фото)

Його Величність підкреслив важливість Шотландії для королівської родини. За словами Чарльза ІІІ, його мати дуже любила замок у Балморалі.

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Король Чарльз ІІІ 28 вересня під час промови в Холіруді в Единбурзі, присвяченій 25-річчю шотландського парламенту, розповів, чому його мати обрала це особливе місце для своїх останніх днів життя, повідомляє Еxpress.

Королева Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років у замку Балморал в Абердинширі, Шотландія. За даними журналістів, повний текст меморандуму її особистого секретаря сера Едварда Янга про смерть королеви має такий вигляд: "Дуже мирно. Уві сні. Вислизнула. Старість. Вона нічого не усвідомлювала. Ніякого болю".

Перед її смертю король Чарльз і королева Камілла провели з нею годину наодинці. Принцеса Анна, старший камеріст Її Величності і священник із сусідньої церкви сиділи біля ліжка королеви в її останні хвилини.

Останнє фото корлеви Єлизавети ІІ в замку Балморал Фото: Getty Images

Король розповів, що його мати обрала саме Балморал місцем свого останнього спочинку. За словами Чарльза, його мати хотіла, щоб цей маєток став місцем, де вона проживе все своє життя, що наочно демонструє важливість цього місця для неї.

"Моя покійна мати любила Шотландію. Вона особливо дорожила часом, проведеним у Балморалі, і саме там, у найулюбленішому місці, вона вирішила провести свої останні дні", — сказав він.

Покійна королева щоліта аж до своєї смерті приїжджала в замок на тижневі канікули. Територія Балморала була дуже дорога королеві, оскільки влітку 1946 року принц Філіп зробив їй пропозицію. Замок також слугував місцем усамітнення для її сім'ї, де вона могла сховатися від сторонніх очей і відволіктися від королівських обов'язків.

Нагадаємо, 27 вересня король Чарльз ІІІ з дружиною відреагували на смерть зірки "Гаррі Поттера" Меггі Сміт.