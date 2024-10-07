Кейт Міддлтон на 2 місці: новий рейтинг найпопулярніших членів королівської сім'ї (фото)
Принц Гаррі та Меган Маркл не потрапили в десятку найпопулярніших членів королівської сім'ї Великої Британії.
Компанія YouGov провела опитування і опублікувала новий список найпопулярніших членів королівської сім'ї на думку громадськості. У списку присутні імена 21 члена Фірми. Вони розташувалися в порядку популярності: найулюбленіший член Фірми опинився у верхній частині списку, а найменш улюблений — у нижній.
Хоча її вже немає в живих, покійна королева Єлизавета, як і раніше, посідає перше місце серед королівських осіб із рейтингом популярності 98 і популярності 77 відсотків. Кейт Міддлтон набирає цілих 73 відсотки популярності. Таким чином, принцеса Уельська посідає друге місце в списку, хоча за фактом — перше.
На третьому місці з показником популярності 70 відсотків перебуває принцеса Анна, за нею йде принц Вільям і король Чарльз ІІІ.
77-річна королева Камілла потрапила в топ-10 і посіла 9-те місце з показником популярності 49%.
Меган Маркл і принц Гаррі отримали найнижчі оцінки в популярності, хоча й здобули найвищі бали популярності — обидва набрали по 99%. Принц Гаррі перебуває у списку на 15-му місці, з рейтингом 27 відсотків, а його дружина, герцогиня Сассекська, посіла 17-ме місце у списку з рейтингом популярності всього 23 відсотки.
На останньому місці з найнижчою популярністю перебуває 64-річний принц Ендрю, герцог Йоркський. Опальний принц, з яким останніми роками були пов'язані численні скандали, отримав дуже низький рейтинг популярності — 14 відсотків, що зробило його найнепопулярнішим членом королівської сім'ї.
За даними компанії YouGov, список було складено на основі мільйонів відповідей жителів Великої Британії.
Нагадаємо, 15 вересня повідомлялося про те, що королівська сім'я Великої Британії публічно привітала принца Гаррі з ювілеєм.