Кейт Міддлтон на 2 місці: новий рейтинг найпопулярніших членів королівської сім'ї (фото)

Принц Гаррі та Меган Маркл не потрапили в десятку найпопулярніших членів королівської сім'ї Великої Британії.

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Компанія YouGov провела опитування і опублікувала новий список найпопулярніших членів королівської сім'ї на думку громадськості. У списку присутні імена 21 члена Фірми. Вони розташувалися в порядку популярності: найулюбленіший член Фірми опинився у верхній частині списку, а найменш улюблений — у нижній.

Хоча її вже немає в живих, покійна королева Єлизавета, як і раніше, посідає перше місце серед королівських осіб із рейтингом популярності 98 і популярності 77 відсотків. Кейт Міддлтон набирає цілих 73 відсотки популярності. Таким чином, принцеса Уельська посідає друге місце в списку, хоча за фактом — перше.

принцеса Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

На третьому місці з показником популярності 70 відсотків перебуває принцеса Анна, за нею йде принц Вільям і король Чарльз ІІІ.

Король Чарльз ІІІ зі своєю сестрою принцесою Анною Фото: Getty Images

77-річна королева Камілла потрапила в топ-10 і посіла 9-те місце з показником популярності 49%.

Королева Камілла Фото: Getty Images

Меган Маркл і принц Гаррі отримали найнижчі оцінки в популярності, хоча й здобули найвищі бали популярності — обидва набрали по 99%. Принц Гаррі перебуває у списку на 15-му місці, з рейтингом 27 відсотків, а його дружина, герцогиня Сассекська, посіла 17-ме місце у списку з рейтингом популярності всього 23 відсотки.

Принц Гаррі зі своєю дружиною Меган Маркл Фото: Getty Images

На останньому місці з найнижчою популярністю перебуває 64-річний принц Ендрю, герцог Йоркський. Опальний принц, з яким останніми роками були пов'язані численні скандали, отримав дуже низький рейтинг популярності — 14 відсотків, що зробило його найнепопулярнішим членом королівської сім'ї.

Принц Ендрю Фото: Getty Images

За даними компанії YouGov, список було складено на основі мільйонів відповідей жителів Великої Британії.

Нагадаємо, 15 вересня повідомлялося про те, що королівська сім'я Великої Британії публічно привітала принца Гаррі з ювілеєм.