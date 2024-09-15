"Щасливого 40-річчя": королівська сім'я публічно привітала принца Гаррі з ювілеєм (фото)

Останнім часом у принца Гаррі досить напружені стосунки з його батьком і братом. Він відмовився від обов'язків старшого члена королівської родини. З 2020 року живе у США разом зі своєю дружиною Меган Маркл і дітьми.

Related video

15 вересня принц Гаррі, молодший син короля Великої Британії Чарльза ІІІ, відзначає свій 40-річний ювілей. Його Величність та інші члени королівської сім'ї публічно привітали герцога Сассекського з днем народження.

Правлячий монарх і його дружина королева Камілла опублікували привітання у своєму офіційному акаунті X: "Бажаю герцогу Сассекському щасливого 40-річчя сьогодні!".

Принц і принцеса Уельські, незважаючи на тривалу сварку, приєдналися до короля Чарльза, відправивши несподіване особисте послання принцу Гаррі з нагоди його 40-річчя. На своїй сторінці в Instagram, принц Вільям і принцеса Кейт написали: "Бажаємо щасливого 40-річчя герцогу Сассекському".

Примітно, що батько і брат принца Гаррі поділилися одним і тим самим знімком усміхненого винуватця торжества. Герцог Сассекський зображений у світло-сірому піджаку і білій сорочці, а на руці надіті його фірмові браслети. Фотографію батько і брат супроводили емодзі рожевого святкового торта.

За даними джерела Express стало відомо, що король має намір особисто зв'язатися зі своїм молодшим сином, і це може стати сигналом до початку потепління в натягнутих стосунках між герцогами Сассекськими та королівською родиною.

Нагадаємо, 6 вересня Фокус писав про те, що зірка "Гоббіта" розкритикував королівську сім'ю, але найбільше дісталося принцу Гаррі.