Зірка "Хоббіта" розкритикував королівську сім'ю: найбільше дісталося принцу Гаррі (фото)

Ієн Маккеллен вважає, що члени королівської родини мають багато обмежень. А принц Гаррі не має друзів, які змогли б його підтримати та допомогти в житті.

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Британський актор, Ієн Маккеллен поділився своїми вельми відвертими поглядами на британську королівську сім'ю. В інтерв'ю The Time, опублікованому 6 вересня, найбільше критики зазнав принц Гаррі.

Маккеллен кілька тижнів тому отримав травму, впавши зі сцени лондонського театру, тепер він у своєму затишному будинку в Лондоні відновлюється після травми. Журналісти, які прийшли до знаменитого актора, помітили в нього на столі такі книжки: "Дихай: боротьба з кліматичною надзвичайною ситуацією" Садіка Хана; мемуари міністра охорони здоров'я Веса Стрітінга "Один хлопчик, два рахунки і смажена картопля" і мемуари принца Гаррі "Спер". У розмові з Майклом Оделлом зірка "Володаря перснів" розкритикував деяких членів королівської сім'ї Великої Британії. Королеву Єлизавету ІІ, з якою зустрічався особисто кілька разів і яка 2008 року вручила йому медаль Кавалера пошани, він назвав "грубою".

"Знімаю капелюха перед тими, хто зумів залишитися при здоровому глузді в цьому світі. Як це вдалося покійному герцогу Единбурзькому, хоча навіть він був глибоко, глибоко ексцентричним і, я підозрюю, глибоко нещасним. Те ж саме і з нинішнім королем. Він ніби як вижив, але він явно травмований", — продовжив актор.

Але найбільше він говорив про принца Гаррі, зазначивши, що підтримує його: "Я безумовно на боці Гаррі. Уявіть, що ви народилися в королівській родині. Я трохи попрацював на публіці, але ці люди сидять у в'язниці. Вони не можуть нічого нормального робити. Чи можете ви уявити, що вам доведеться бути люб'язним з усіма, з ким ви розмовляєте?".

Принц Гаррі Фото: Getty Images

Маккеллен додав, що, на його думку, принцу Гаррі складно справлятися з королівськими обов'язками або навіть перебувати в центрі уваги. На думку Маккеллена, у молодшого сина короля Чарльза ІІІ немає друзів, які змогли б його підтримати і допомогти в житті.

"Що стосується Гаррі, то він, імовірно, недостатньо розумний або в нього немає потрібних друзів, щоб дійсно допомогти собі. Зауважте, у нього був вибір серед усіх красивих жінок у світі. Сподіваюся, він вибрав ту, яка йому потрібна", — маючи на увазі шлюб принца з колишньою актрисою Меган Маркл.

Принц Гаррі зі своєю дружиною Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, 14 серпня повідомлялося, що принц Гаррі пропустить похорон свого дядька у Великій Британії. У 2020 році молодший син короля Чарльза III зі своєю сім'єю перебрався жити до США. Після цього стосунки принца Гаррі з ріднею тільки погіршуються.