Звезда "Хоббита" раскритиковал королевскую семью: больше всего досталось принцу Гарри (фото)

Иэн Маккеллен считает, что члены королевской семьи имеют много ограничений. А у принца Гарри нет друзей, которые смогли бы его поддержать и помочь в жизни.

Related video

Британский актер, Иэн Маккеллен поделился своими весьма откровенными взглядами на британскую королевскую семью. В интервью The Time, опубликованного 6 сентября, больше всего критике подвергся принц Гарри.

Маккеллен несколько недель назад получил травму, упав со сцены лондонского театра, теперь он в своем уютном доме в Лондоне восстанавливается после травмы. Журналисты, которые пришли к знаменитому актеру заметили у него на столе такие книги: "Дыши: борьба с климатической чрезвычайной ситуацией" Садика Хана; мемуары министра здравоохранения Уэса Стритинга "Один мальчик, два счета и жареный картофель" и мемуары принца Гарри "Спэр". В разговоре с Майклом Оделлом звезда "Властелина колец" раскритиковал некоторых членов королевской семьи Великобритании. Королеву Елизавету ІІ, с которой встречался лично несколько раз и, которая в 2008 году вручила ему медаль Кавалера почета, он назвал "грубой".

"Снимаю шляпу перед теми, кто сумел остаться в здравом уме в этом мире. Как это удалось покойному герцогу Эдинбургскому, хотя даже он был глубоко, глубоко эксцентричным и, я подозреваю, глубоко несчастным. То же самое и с нынешним королем. Он вроде как выжил, но он явно травмирован", — продолжил актер.

Но больше всего он говорил о принце Гарри, отметив, что поддерживает его: "Я определенно на стороне Гарри. Представьте, что вы родились в королевской семье. Я немного поработал на публике, но эти люди сидят в тюрьме. Они не могут ничего нормального делать. Можете ли вы представить, что вам придется быть любезным со всеми, с кем вы разговариваете?".

Принц Гарри Фото: Getty Images

Маккеллен добавил, что, по его мнению, принцу Гарри сложно справляться с королевскими обязанностями или даже находиться в центре внимания. По мнению Маккеллена, у младшего сына короля Чарльза ІІІ нет друзей, которые смогли бы его поддержать и помочь в жизни.

"Что касается Гарри, то он, вероятно, недостаточно умен или у него нет нужных друзей, чтобы действительно помочь себе. Заметьте, у него был выбор среди всех красивых женщин в мире. Надеюсь, он выбрал ту, которая ему нужна", — имея в виду брак принца с бывшей актрисой Меган Маркл.

Принц Гарри со своей супругой Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, 14 августа сообщалось, что принц Гарри пропустит похороны своего дяди в Великобритании. В 2020 году младший сын короля Чарльза III со своей семьей перебрался жить в США. После этого отношения принца Гарри с родней только ухудшаются.