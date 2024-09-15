"Счастливого 40-летия": королевская семья публично поздравила принца Гарри с юбилеем (фото)

В последнее время у принца Гарри довольно напряженные отношения с его отцом и братом. Он отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи. С 2020 года живет в США вместе со своей женой Меган Маркл и детьми.

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15 сентября принц Гарри, младший сын короля Великобритании Чарльза ІІІ, отмечает свой 40-летний юбилей. Его Величество и другие члены королевской семьи публично поздравили герцога Сассекского с днем рождения.

Правящий монарх и его супруга королева Камилла, опубликовали поздравление в своем официальном аккаунте X: "Желаю герцогу Сассекскому счастливого 40-летия сегодня!".

Принц и принцесса Уэльские, невзирая на продолжительную ссору, присоединились к королю Чарльзу, отправив неожиданное личное послание принцу Гарри по случаю его 40-летия. На своей странице в Instagram, принц Уильям и принцесса Кейт написали: "Желаем счастливого 40-летия герцогу Сассекскому".

Примечательно, что отец и брат принца Гарри поделились одним и тем же снимком улыбающегося виновника торжества. Герцог Сассекский изображен в светло-сером пиджаку и белой рубашке, а на руке надеты его фирменные браслеты. Фотографию отец и брат сопроводили эмодзи розового праздничного торта.

По данным источника Express стало известно, что король намерен лично связаться со своим младшим сыном, в это может стать сигналом к ​​началу потепления в натянутых отношениях между герцогами Сассекскими и королевской семьей.

Напомним, 6 сентября Фокус писал о том, что звезда "Хоббита" раскритиковал королевскую семью, но больше всего досталось принцу Гарри.