Где и с кем принц Гарри отметит свое 40-летие: детали

Свой 40-летней юбилей принц Гарри отметит уже 15 сентября. С 2020 года он живет в США вместе со своей женой и детьми.

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Принц Гарри, которому 15 сентября исполнится 40 лет, планирует отметить свой юбилей в кругу семьи, пишет Hello. По данным таблоида, он собирается организовать вечеринку для семьи и друзей в Монтесито, где живет с женой Меган и двумя детьми – пятилетнем принцем Арчи и трехлетней принцессой Лилибет.

Празднование продолжатся уикендом в горах в окружении нескольких самых близких друзей.

На данный момент у герцога Сассекского много дел, и его график расписан до конца года. Принц Гарри делит свое время между работой в семейном фонде Archewell, благотворительными организациями и патронажем, а также своими маленькими детьми.

По словам старого друга принца, сейчас младший сын короля наконец обрел свободу, о которой мечтал. Вдали от институциональных ограничений монархии он может сам решать, как строить свою жизнь и карьеру.

"У него теперь больше времени, чтобы разобраться во всем. Он и Меган не испытывают никакого давления со стороны времени — все происходит на их собственных условиях", – сообщил инсайдер.

Не так давно друзья принца Гарри еще со школьных и студенческих времен рассказывали в СМИ, что он пытается наладить с ними отношения. Некоторые из них уже на полном серьезе разрабатывают план его возвращения в аристократические круги Великобритании. Правда, отмечают они, все это при условии, что с ним не будет Меган.

Ранее Фокус писал, что сестра Меган Маркл прогнозирует распад брака принца Гарри и бывшей актрисы. Она уверена, что герцог Сассекский уже не раз пожалел, что не послушал предостережений принца Уильяма и поспешил жениться на американке.