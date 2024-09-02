Друзья принца Гарри рассказали, как он изменился в США

Принц Гарри скучает по родине, и с возрастом эта тоска только усиливается, считают его друзья.

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Друзья принца Гарри разработали целый план, чтобы вернуть его в королевскую семью и наладить с ним прежние отношения. По их словам, герцог скучает по родине и даже начал предпринимать попытки наладить давние связи, пишет Daily Mail. Это, считают они, свидетельствует о том, что в США у королевской особы все не так радужно, как считали ранее.

Дело в том, что в последние несколько лет телефоны избранной группы бывших доверенных лиц принца Гарри "молчали", но недавно на них начали приходить сообщения от принца Гарри, которые говорят о его желании к примирению.

Среди его друзей было распространено мнение, что в Монтесито герцог Сассекский, плохо подходящий к местному образу жизни, превратился в странно угрюмую фигуру, склонную к проповедям и эгоцентричной болтовне, и, что еще хуже, к нападкам на свою семью. По крайней мере, такова была история, которую некоторые передавали и которую разделяли многие, и, возможно, именно поэтому Гарри, разгневанный критикой, был избирателен в том, с кем он общался.

Многие из тех, кто пока не получил подобных сообщений, являются его старейшими товарищами, включая однокурсников Итона. Из тех, кому он оказал предпочтение, многие были друзьями, приобретенными в более позднее время.

Сейчас же Гарри консультируется с одним из тех, кто был его помощником при дворе.

"Гарри отворачивается от всякого рода голливудских публицистов и ищет совета у своих старых друзей и коллег. Он явно тянется, думая: "Мне нужно сделать что-то другое, потому что то, что я делаю, явно не работает".", – говорит источник.

Желая простить и забыть, друзья отреагировали положительно и хотят активно помочь ему облегчить путь обратно в Великобританию. Некоторые называют свою задачу операцией "Вернуть Гарри из холода". Название лишь полусерьезное, поскольку о постоянном переезде не может быть и речи.

Но вместо того, чтобы тайно въезжать и выезжать из страны, как беглец, как он делает сейчас, есть надежда, что Гарри сможет провести то, что источник назвал "качественным временем" в Великобритании.

Герцог Сассекский уехал из Великобритании в 2020 году и с ех пор живет в США Фото: Getty

В последний раз, когда герцог Сассекский приезжал в Великобританию на похороны дяди, лорда Феллоуза, он провел в Лондоне четыре дня, и это может быть поворотным моментом.

Как пишут СМИ, один из друзей уже подготовил план его возвращения в британскую аристократическую тусовку.

"Он составил план и покажет его Гарри, если и когда наступит подходящий момент. Этот человек считает, что есть реальный шанс, что Гарри сможет снова выполнять очень скромные королевские обязанности в один прекрасный день. Он считает, что если Гарри вернется в Великобританию без суеты, без рекламы и будет посещать очень обыденные мероприятия, он сможет проявить себя и снова завоевать британскую общественность. Однако ему придется смириться с тем, что его могут свести к перерезанию ленточки на долгое время. Но это даст ему цель снова работать. Это может произойти однажды, если некоторые члены семьи найдут в себе силы позволить это", – говорит инсайдер.

Единственный человек, который способен возродить такой план в жизнь, по мнению приятелей Гарри, – бывший помощник герцога Эдвард Лейн Фокс, с которым тот впервые встретился во время службы в армии.

"Если кто-то и может это сделать, так это Эдвард. В последний раз, когда я его видел, мне хотелось взять его за плечи и сказать: "Эд, пожалуйста, верни нашего мальчика домой". Сейчас самое время"", – говорят собеседники издания.

Как личный секретарь Гарри, Лейн Фокс, бывший капитан Королевской кавалерии, помог принцу улучшить свой имидж после того, как его сфотографировали голым во время поездки в Лас-Вегас в 2012 году. Он также оказал большую помощь бывшей актрисе Меган Маркл в адаптации к королевской жизни. По сообщениям, она описала его как "божью благодать".

Ранее Фокус писал, что принц Уильям принял важное решение относительно принца Гарри.